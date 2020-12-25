警方突擊查尖沙咀樓上無牌酒吧　檢獲冰毒武器3名負責人被捕

▲ 行動中警方檢獲大批武器。（警方提供）

油尖警區反三合會行動組、重案組及特別職務組根據線報，今日（25日）凌晨約零時至4時進行聯合行動，打擊無牌酒吧及派對房間，突擊搜查分別位於赫德道11號一單位及漆咸道南115號兩單位，搗破兩間懷疑無牌酒吧及一間懷疑正在營業的派對房間。



警方在漆咸道南115號兩個懷疑無牌酒吧拘捕2名年齡分別19歲及27歲本地男負責人，以及一名55歲本地女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」。另外，4名本地男子，年齡介乎18歲至29歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。



警方在赫德道11號一個單位中檢獲約300克冰毒，市值約20萬元、3把牛肉刀、2把水果刀及5支鐵通，人員遂拘捕3名本地男子，年齡介乎18歲至55歲，涉嫌「販運危險藥物」及「管有攻擊性武器」。



此外，在漆咸道南115號一間懷疑正在營業的派對房間中，警方拘捕2名年齡分別23歲及25歲本地男子，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，2名本地男子及6名本地女子，年齡介乎22歲至29歲，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。



行動中，警方檢獲257罐啤酒及41支烈酒，總值約150萬元，共拘捕11人，所有被捕人正被扣查調查。

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責任編輯：蘇文軒