【求肝續命】25周早產男嬰信信肝臟纖維化　現6個半月大體重增待報告出爐隨時換肝

▲ 早產男嬰「信信」出現肝臟纖維化急需換肝保命，現時6個半月大的他已準備好隨時可換肝。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，可是家人不吻合未能捐肝，父母盼有心人能捐出部分活肝。信信父母昨晚（24日）傳來好消息，兒子體重增加隨時可以準備換肝，只等有心捐肝者一月出來的報告，就可以決定能否捐贈予信信進行器官移植手術。

▲ 信信穿上新衣過聖誕。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

25周出世早產BB

男嬰信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，並出現「早產眼」惡化去到三期，以上種種難關都捱過，可是在他在2個半月大時，體重停滯、身體發黃，經全身麻醉開刀抽肝組織檢驗，確診為肝臟纖維化。信信只有換肝才可保命，可是父母家人不吻合捐肝要求，感到徬徨。

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信信爸媽不想眼白白看著兒子離開人間，遂開設了facebook專頁「救救小心 – 肝」交代兒子的狀況，並希望有心人能捐出部分活肝，讓信信得以續命。之後陸續不少熱心市民有意捐贈，捐肝程序十分嚴謹，醫院會為志願者進行一連串的評估，包括家庭背景、基本身體檢查，心理狀態，肝臟結構等等，最後才決定配對是否成功。

待報告出爐隨時換肝

信信父母在昨晚傳來好消息，現時有位善心叔叔符合多方面條件，第一身撰文報告兒子情況：

信信嘅體重經已差唔多到咗上限，醫生話我隨時都可以準備換肝……而家等緊叔叔一月來緊嘅肝CT報告同腸鏡檢查報告，就可以決定叔叔嘅肝能否可以捐贈比信信我喇。

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保持希望祝願有心人

家人好希望叔叔可以幫到信信，感謝叔叔為了能捐肝而努力去減肥做運動，父母明白就算到最後真的盡了努力都不成功亦不緊要，因為知道叔叔經已盡力，並相信仍有有心人。

衷心多謝叔叔同所有有心人為信信所做嘅一切，祝大家平安夜快樂、聖誕節快樂！

有熱心網民留言祝福信信一家及捐肝者，「希望叔叔可以幫到你，你哋一家同叔叔都要加油，嚟緊2021年希望你哋收到嘅全部都係好消息」、「信信加油，聖誕老人一定會比份好好嘅禮物你」等。

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責任編輯︰顏紫燕