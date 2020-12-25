【新冠疫苗】3種疫苗未必能阻無症狀感染　袁國勇倡港先用復星及科興疫苗

▲ 袁國勇聯同其他本港學者建議，先採用復星及科興疫苗！

港大微生物學系講座教授袁國勇聯同其他本港學者在報章撰文，指本港預先採購的三款疫苗，都能防止接種者出現有病徵感染或嚴重併發症，但未必能阻止無症狀感染，減滅上呼吸道釋放病毒，因此仍有可能感染其他人。文章建議，本港應先行採用科興的滅活疫苗，以及復星和BioNTech合作研發的疫苗。

文章羅列出3款疫苗特點及保護效力的比較，指出科興的滅活疫苗，第一、二期臨牀研究數據顯示，在眾多疫苗中似乎最安全，副作用最少，但預計保護時間較短；而復星及德國公司BioNTech合作研發的疫苗，臨床保護效果較佳，亦相對安全；阿斯利康和牛津大學研發的疫苗，因為曾出現兩宗接種後出現橫貫性脊髓炎的情況，要較長時間看清副作用。

文章因此認為應先行採用科興及復星和BioNTech合作研發的疫苗，但強調科興第三期臨床研究結果有待正式發表，要有同行評審的國際醫學期刊刊登數據後，再分析臨床保護力和安全數據，方可正式決定使用。

文章強調，現時並無研究同時比較3隻疫苗，而各疫苗之第三期臨床研究方法有異，故難以直接比較各疫苗誘發免疫力的效果，但3隻疫苗的臨牀保護效力均高於世衛最低要求的50%

文章又指出，社區防控堵截有困難，社交距離措施未能完全嚴格執行，因此開展全民疫苗接種計劃刻不容緩，政府應接種計劃必須以迅速、廣泛、公開、自由選擇為目標，所有資訊均須透明公開，以獲取公眾信心。而醫護人員、長者、長期病患者、邊境管制人員及從事高危職業應優先注射，政府亦應該定期公布相關檢測結果，增加公眾信心。

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責任編輯：蘇文軒