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【拆彈專家2】劉德華為新片挑戰體能極限　「阿虎」再上身華仔打拳+練戰繩

娛樂 11:42 2020/12/25

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劉德華為《拆彈專家2》搏盡演出。

由劉德華與劉青雲「雙影帝」主演的《拆彈專家2》內，華仔再次披上拆彈裝備，不過今次《拆彈專家2》的劉德華會由拆彈專家淪為頭號嫌疑犯，在片中演連場被追捕、肉搏戲。

此外，華仔還有一系列做Gym、訓練體能等動作場面需要應付，可說是挑戰極限。

雖然體力挑戰大，向來專業的華仔繼續一貫的「瞓身」演出，所有動作鏡頭都親自上陣，就連在鏡頭後試戲時，華仔亦不假手於人。

【拆彈專家2】劉德華相隔多年再推男女合唱歌　華仔親自填詞跟倪妮對唱【有片】

為展現華仔Fit爆的一面，《拆彈專家2》加插不少特訓場面，包括跳繩、打拳、抬車胎、戰繩訓練等鏡頭，雖然拍攝時體能消耗很大，但大汗疊細汗的華仔未有言累，反而越拍越精神，狀態大勇。

當中打拳一幕，華仔更「阿虎」上身，重擊拳拳到肉，絕無欺場。

事後，華仔表示平時自己甚少做gym，因為不想太大隻，而他主力做帶氧運動，他笑言年輕時甚麼運動都玩，不過自從受傷後，所有運動都不敢去得太盡。

在云云的動作鏡頭中，華仔指抬車胎較為吃力，始終巨型的車胎重量十足。

撰文 : TOPick柴犬出動

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