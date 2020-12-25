【強制檢測】民政局：乙明邨明恩樓76居民違強檢令 另140居民未能核實檢測結果

▲ 港府昨日首次突擊執行強檢令，但明恩樓部分居民無法出示曾檢測證明須再次接受檢測。（經濟日報資料圖片）

民政事務局表示，沙田民政處昨日（24日）聯同田心警署、醫療輔助隊、房協及有關部門在沙田乙明邨明恩樓進行跨部門強制檢測公告執法行動，行動由昨日早上6時至午夜。在跨部門執法行動中，有關部門查核居民是否已根據政府早前發出的強制檢測公告，即在2020年12月17日至21日期間進行新冠病毒檢測。在整個行動中，共檢查超過1900名居民的檢測報告，其中有76名居民違反強制檢測公告。

當局指，有居民表示曾領取深喉唾液測試樣本收集包進行病毒檢測，經民政處查核衞生署提供的相關檢測紀錄，確認有約980名居民已進行深喉唾液檢測及測試結果呈陰性的紀錄，民政處已向相關居民發出電子訊息確認或知會房協安排確認。然而，有約140名居民的紀錄仍未能獲得核實，當局正與衞生署跟進調查。

民政處重申，港府發出強制檢測公告的目的是為了盡快堵截新冠狀病毒在社區散播，以保障整體的公眾衞生安全。此舉亦有助及早發現隱性患者，好讓他們能盡早獲得治療。



當局又指，在這次執法行動中發現有少數的居民違反強制檢測公告，經警告後，已安排這些居民進行檢測；並要求居民在檢測結果發出前留家等候，以減低社區傳播的風險；而執法過程可能引起一些居民的不便，但為了達致須檢必檢，小區清零，希望市民諒解。



局方指強制檢測公告的執行，必須得到各居民和大眾市民的通力合作才能成功，並再次呼籲市民合作，謹守防疫措施保持社交距離，使香港能盡快回復正常。

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責任編輯：楊玉珠