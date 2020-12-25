【互相安慰】各自喪偶後互相依偎互相安慰 德國攝影師拍下企鵝溫馨動人時刻

▲ 德國攝影師拍下企業溫馨動人時刻。

失去另一半的心情，相信只有同路人才深深體會到。德國一名攝影師，在澳洲墨爾本拍下兩隻各自喪偶的企鵝互相安慰的圖片，被《海洋學》雜誌（Oceanographic）授予海洋攝影獎。

BBC報道，拍攝地點是澳洲墨爾本的聖科達碼頭，該處是大約1400隻神仙企鵝（fairy penguin）的生活地。fairy penguin世界上體型較小的企鵝之一，平均身高大約只有33厘米，該片領地由義工監測。

德國攝影師Tobias Baumgaertner表示，他聽到領地的義工指兩隻企鵝近期失去了各自的配偶，而牠們經常會做好似乎是在互相安慰的行為，他在這個企鵝領地度過了三個夜晚，才最終拍下了這張照片。

在不能或者不允許使用閃光燈，兩隻小企鵝又在一直不停地動，用牠們的鰭肢在彼此的背上一直揉，幫對方清潔，真的很難拍到一張，但我很幸運地捕捉到這個美妙的時刻。

根據領地的義工表示，白色那隻是年老的雌性企鵝，失去了配偶，而左邊年輕一點的那只雄企鵝也失去了配偶，牠們喪偶後經常見面，互相安慰，然後站在一起很多個小時，一起看附近城市跳動的燈光。

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這名德國攝影師贏得了《海洋學》雜誌評選的社區選擇獎（Community Choice Award）。

責任編輯：王明芳