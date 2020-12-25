【姊妹大考驗】黃智雯財困要急借100萬？　好姊妹趙希洛一口答應：幫你！【有片】

▲ 黃智雯用借錢試探與趙希洛的真感情。

在《使徒行者3》中演高冷Madam G的藝人黃智雯（Mandy）最近踩過界做YouTuber。黃智雯更一展頑皮個性，整蠱一眾老友！繼何遠東被黃智雯Mean爆傾心事後，Mandy整蠱好姊妹趙希洛，開口問對方借100萬作首期買樓。

【使徒行者3】黃智雯鍾情偏鋒另類角色 Mandy愛演怪人Madam G：喜歡走鋼線【有片】

▲ 黃智雯整蠱好姊妹趙希洛。（截圖）

黃智雯向趙希洛借錢

來到Mandy YouTube頻道的第二個節目，她就整蠱好姊妹趙希洛（Candice），她先是煞有介事地打給對方，然後遲遲不開口，令Candice非常擔心好姊妹發生了甚麼大事。

之後Mandy就開聲問對方借100萬做買樓的首期，雖然Candice在聽到後靜默了一會兒，但後便接着指「好，你比啲時間我，我幫你研究吓！」

▲ 黃智雯與趙希洛非常老友。（Instagram圖片）

【萬千星輝2020】龔嘉欣馮盈盈升呢爭視后 《使徒3》黃智雯+《踩過界II》蔡思貝成大熱

Candice夠義氣

Mandy便再追擊「我覺得你有能力幫到我！」，她又再打感情牌「呢樣嘢我唔會隨便去問人，因為係我心目中，你係我最好嘅朋友。我一直唔敢開口，係因為唔想因為呢樣嘢破壞我哋嘅感情。」Candice便立即截斷Mandy說話指：「唔會破壞！」

之後Candice指不一定有能力借足一百萬，Mandy就大爆「我知你有好多私己！」她就指對方搞錯。

Mandy見狀未完全成功便再下一城，搬出二人旅行時的承諾：「上次我哋去法國個陣，你講過如果有一日，如果我有咩需要，你都會幫我。」Candice就笑指：「除咗幫唔到你生仔之外，其他嘢都可以幫你！」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【使徒行者3】黃智雯鍾情偏鋒另類角色 Mandy愛演怪人Madam G：喜歡走鋼線【有片】

真正姊妹情深

Candice就再確認會借錢給Mandy，此時Mandy的任務成功！

之後Mandy就揭曉只是整蠱對方，令Candice激動無奈指：「我以後唔會再睇你啲劇！」

簡單一個試探，Candice都義不容辭幫忙，足見二人姊妹情深！

▲ 黃智雯為趙希洛奪獎激動落淚。（Instagram圖片）

黃智雯與趙希洛同為2007年港姐，趙希洛是黃智雯除胡說八道會外廣為人知的好閨蜜。二人更於去年結伴到法國學戲，又到美國參加Fashion Week，非常老友！

今年初，Candice奪得「最佳女配角」獎項，Mandy作為頒獎嘉賓激動爆喊，Candice也感動指走到今天有很多事都靠Mandy幫忙，姊妹情非常感人。

同場加映：【使徒行者3】黃智雯鍾情偏鋒另類角色 Mandy愛演怪人Madam G：喜歡走鋼線【有片】