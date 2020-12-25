【BB大晒】余香凝聖誕節宣布有喜　Jennifer：謝謝上天賜給我們最好的禮物

▲ 余香凝宣布有喜。

余香凝宣布懷孕！聖誕佳節喜事多籮籮，繼胡杏兒今天早上公布有喜懷第二胎，上月底才與圈外男友陸正渡（Tim）舉行婚禮的余香凝，事隔一個多月的今日，就在社交網站宣布懷孕喜訊！

演員余香凝於今日聖誕節在instagram宣布有喜，她與老公Tim穿著情侶聖誕毛衣，一同撫摸著腹部甜蜜對望，余香凝寫道：

All I want for Christmas is YOU

Merry Christmas

謝謝上天賜給我們最好的禮物

#感恩

#小生命

#MomToBe

#DadToBe

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▲ 余香凝宣有有喜。（取自余香凝facebook）

Hashtag中標記「#小生命」，直認有喜。大批網民好友送上祝賀，恭喜這對新手爸媽。

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余香凝於今年10月中突然發放婚照宣布結婚，當時已經猜測她急切入紙註冊，是因為奉子成婚，不過當事人例牌否認。

如果遵從懷孕足3個月才能公開的習俗，看來余香凝早在結婚前已經懷孕。

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