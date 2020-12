【BB大晒】余香凝聖誕節宣布有喜　Jennifer：謝謝上天賜給我們最好的禮物

余香凝宣布懷孕!聖誕佳節喜事多籮籮,繼胡杏兒今天早上公布有喜懷第二胎,上月底才與圈外男友陸正渡(Tim)舉行婚禮的余香凝,事隔一個多月的今日,就在社交網站宣布懷孕喜訊!

演員余香凝於今日聖誕節在instagram宣布有喜,她與老公Tim穿著情侶聖誕毛衣,一同撫摸著腹部甜蜜對望,余香凝寫道:

All I want for Christmas is YOU

Merry Christmas

謝謝上天賜給我們最好的禮物

#感恩

#小生命

#MomToBe

#DadToBe