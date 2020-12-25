  • 19°C
香港時間 : 20201225日 (週五) 12:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BB大晒】余香凝聖誕節宣布有喜　Jennifer：謝謝上天賜給我們最好的禮物

娛樂 12:04 2020/12/25

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

余香凝宣布有喜。

余香凝宣布懷孕！聖誕佳節喜事多籮籮，繼胡杏兒今天早上公布有喜懷第二胎，上月底才與圈外男友陸正渡（Tim）舉行婚禮的余香凝，事隔一個多月的今日，就在社交網站宣布懷孕喜訊！

演員余香凝於今日聖誕節在instagram宣布有喜，她與老公Tim穿著情侶聖誕毛衣，一同撫摸著腹部甜蜜對望，余香凝寫道：

All I want for Christmas is YOU 
Merry Christmas 
謝謝上天賜給我們最好的禮物
#感恩
#小生命
#MomToBe
#DadToBe

【億元新抱】余香凝丈夫神秘背景曝光　傳家族實力厚雄厚擁約2億元資產

余香凝宣有有喜。（取自余香凝facebook）

Hashtag中標記「#小生命」，直認有喜。大批網民好友送上祝賀，恭喜這對新手爸媽。

【準新娘】余香凝結婚姊妹團成員曝光　前度陳家樂大方祝福Jennifer出嫁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

余香凝於今年10月中突然發放婚照宣布結婚，當時已經猜測她急切入紙註冊，是因為奉子成婚，不過當事人例牌否認。

如果遵從懷孕足3個月才能公開的習俗，看來余香凝早在結婚前已經懷孕。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【BB來了】胡杏兒聖誕報喜訊　宣布懷第三胎：如願以償非常感恩
今日 10:33
【BB來了】胡杏兒聖誕報喜訊　宣布懷第三胎：如願以償非常感恩
【BB來了】吳若希誕二胎成功湊成「好」字　Jinny抱子合照公布細仔名字
15:36 2020/11/06
【BB來了】吳若希誕二胎成功湊成「好」字　Jinny抱子合照公布細仔名字
【BB來了】林峯貼一家三口照公佈已當爸　張馨月：你讓我的人生有了新的意義
14:43 2020/09/26
【BB來了】林峯貼一家三口照公佈已當爸　張馨月：你讓我的人生有了新的意義
【BB來了】鋼琴家郎朗宣布造人成功　混血太太有喜：興奮等待家庭音樂會的小聽眾
14:58 2020/10/15
【BB來了】鋼琴家郎朗宣布造人成功　混血太太有喜：興奮等待家庭音樂會的小聽眾
【BB來了】倪晨曦一索得男母子平安　笑指生產過程有如打了一場MMA
15:39 2020/11/03
【BB來了】倪晨曦一索得男母子平安　笑指生產過程有如打了一場MMA
余香凝 娛樂人物職業 演員 新手爸媽 家庭關係 電視劇 電影

最高瀏覽

【師生戀】13歲女生一見鍾情27歲男老師　衝破阻礙修成正果結婚生女
12:46 2020/12/24
【師生戀】13歲女生一見鍾情27歲男老師　衝破阻礙修成正果結婚生女
【神婆預言】盲眼神婆預測2021年世界大事　一條猛龍將接管地球「3巨人將聯手」
16:13 2020/12/24
【神婆預言】盲眼神婆預測2021年世界大事　一條猛龍將接管地球「3巨人將聯手」
【香港愛情故事】A0游嘉欣被翻出14歲素顏照　獲封新一代女神成靚湯接班人【多圖】
12:15 2020/12/24
【香港愛情故事】A0游嘉欣被翻出14歲素顏照　獲封新一代女神成靚湯接班人【多圖】