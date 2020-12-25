【騙財疑雲】油塘街坊買25蚊貨付$505僅找$80　檔販疑呃錢被公審反擊︰你俾100蚊紙

▲ 有油塘街坊與商場檔主為找錢問題激辯。

付錢購物要留神！有油塘街坊與商場檔販日前就付款找錢問題陷入羅生門，在網上掀起熱議，最後要報警處理。街坊聲稱其家人到油塘一個商場的檔口購物，買25元東西付505元，檔主說沒錢找需到附近商店唱錢，回來時竟只找回80元，街坊堅持付了500元紙幣，而檔販也辯稱只是100元紙幣。

一名網民於周一（21日）在網上討論區「親子王國」發帖文訴苦，懷疑遭賣家呃錢。網民的家人在油塘大本營一個攤檔中，購買一包價值25元的貨品，由於身上散紙不足，以一張500元紙幣及一個5元硬幣付款，但檔主表示沒有散紙找贖，需先到鄰近一間連鎖店唱散紙。

付500元紙幣被當100元

豈料檔主回來後，僅向事主找回80元，事主呆立當場，強調自己付了500元紙幣，但檔主堅稱只收了100元紙幣，找80元是合理。

我屋企人懷疑檔主自己袋袋平安，話當時俾500蚊佢，佢死口唔認，話俾嘅係100，咁我屋企人都冇晒佢辦法。結果係，用400幾蚊去買包25蚊嘅嘢。

網民更指出，該檔主疑會用相同手法去騙財，呼籲街坊要當心。「據講（檔主）特登擺張100蚊紙出嚟，證明自己係得咁多，冇錢找俾人，可能用同樣手法欺騙其他人。大時大節都呃人，你生意真係差成咁？」

檔主反擊︰我有講收你105蚊

事件在網上掀起熱話，網民均建議事主要報警，翻查閉路電視。然而，該檔主亦在帖文留言回應，堅持自己只收了100元紙幣。「收錢果陣我有同佢講『收你105蚊』，只係佢由頭到尾喺度講電話，似乎無留心自己俾過咩錢。」

檔主拿「100元」去唱錢

檔主之後到連鎖店唱散紙，強調連鎖店有閉路電視可翻查，「我將個檔揼低走去唱錢，因為相信大家街坊，反而無擔心過俾你偷嘢，後來我連錢箱都搬俾你睇，我係無$500紙，而我就當場指出你銀包內有$500紙。」

網民堅稱，家人原本有三張500元紙幣，但購物完，銀包只餘下兩張500元紙幣，「真係變魔術都冇咁離奇。」

後來事主與檔主翌日到連鎖店繼續理論，連鎖店確認檔主是拿100元紙幣唱錢，但事主仍肯定自己付的是500元，結果雙方爭持不下報警備案。

有網民看過雙方解釋，認為即使檔主真的向連鎖店唱100元紙幣，不代表中間無機會掉包；如有心掉包，更不會將500元放在錢箱，檔主打開錢箱說沒有500元，也不代表是清白。

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責任編輯︰王明芳