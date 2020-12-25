【日本疫情】東京平安夜增888宗確診創新高　醫療系統接近崩潰政府籲減少聚會

▲ 東京平安夜新增888宗確診個案，創單日新高。

日本疫情嚴峻，至今新冠肺炎確診個案已逾21萬宗，東京為重災區。昨日（24日）平安夜東京新增888宗確診個案，創單日新高，已連續10日刷新高。東京都政府日前發出「年末年初新冠特別警報」，呼籲民眾減少外出，避免參除夕及新年聚會，並避免聚餐，盡量避免回老家，以防疫情進一步擴散。

東京都政府發警報籲避免聚會

綜合日本媒體報道，東京昨日新增888人確診，9名患者死亡，重症患者有73人。據數據顯示，20歲以上、30歲以下的有240宗；30歲以上、40歲以下的有184宗；40歲以上、50歲以下的有143宗；50歲以上、60歲以下的有121宗。

目前東京累計確診人數已達破5.4萬，總死亡人數接近590人。東京都知事小池百合子日前表示，在年底和新年之間，民眾會較活躍，感染風險將會增加，故發出「年末年初新冠特別警報」。她又指，按目前趨勢，可能單日確診個案很快就破1000大關，同時重症患者也會增加。

千葉縣確診個案創單日新高

另外，緊臨東京都的千葉縣昨日新增234宗確診個案，創單日新高。當局擔心，若情況持續，醫療系統可能崩潰，呼籲民眾年終及新年避免不必要的外出；完成工作後，要盡快回家，避開年終及新年聚會。

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責任編輯：羅嘉欣