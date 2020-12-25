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【家庭教育】女同學經血沾褲遭男生取笑大哭　媽媽大讚兒子挺身護花神回KO同學

育兒經 14:35 2020/12/25

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有男同學當眾取笑女同學褲子被經血沾染，媽媽大讚兒子護花。

大多數女孩會較同齡男孩快踏入青春期，孩子有正確性知識很重要。台灣一名男孩在學校跟同學吵架，媽媽道出原因，有男同學當眾取笑女同學褲子被經血沾染，兒子「多管閒事」去護花。兒子回應內容很精警，網民大讚有好家教。

家長沒有灌輸孩子性教育

該媽媽星期日（20日）在Facebook討論群組「爆怨2公社」發帖，有感家長沒有好好灌輸孩子有關性教育的正確觀念。早前女兒才對她說，班上有人穿內衣，因衣服比較透明被看到，男生取笑該女同學。當下台媽聽後感到氣憤一肚火。

想問現在的家長，你們都不教孩子的嗎？還是你們家的女人都不穿內衣的？

女同學褲子被月經沾染

接著兒子近日在校內與同學吵架，告知媽媽發現有男同學取笑女同學褲子紅紅的，那個女生月經來不小心弄到，女生感受辱當場大哭。兒子感到生氣，決定為女生挺身而出，引起爭執。媽媽聽後很氣憤現在甚麼年代了，還有父母不好意思跟小孩說月經、衛生巾的常識嗎？她以兒子為傲，複述兒子跟對方吵架的內容：

你媽媽沒有月經嗎？你阿嬤沒有月經嗎？你阿嬤的媽媽沒有月經嗎？你垃圾桶撿的嗎？女生沒有月經沒辦法生小孩的，幹嘛笑她？

網民紛紛大讚兒子很懂事，是有正義感的好孩子，家長亦教得好。有父母級的網友留言：「希望我兒子以後也是這樣，最怕他是笑人那個，這樣我會揍死他」和「兒子做的好，我真的很擔心女兒穿內衣，來月經的時候會被取笑」。

同場加映更多有關教養孩子的影片：

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責任編輯︰王明芳

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