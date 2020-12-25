【聖誕全家福】新手星爸老來得子首過聖誕節　56歲呂方亂髮抱餅印女晒幸福

▲ 聖誕節一眾星爸星媽都分享全家福。

受疫情影響，今年聖誕節大家都安在家中，一眾星爸星媽都沒有外遊，留在大宅打卡祝粉絲聖誕快樂。榮升新手爸媽的藝人如呂方、古巨基、林峯、陳山聰、楊秀惠，以及羅子溢（前名羅仲謙）和楊茜堯（前名楊怡）夫婦等，均紛紛為子女打扮聖誔裝影相晒溫馨。

呂方一臉倦容湊女

下月迎接57歲的呂方老來得女，與41歲「網絡街市天后」伍惠寶（Rainbow）的忘年戀修成正果，今年8月初誕下女兒Emma，一家三口首次歡度聖誕節。

呂方與太太全副心思花在女兒的裝扮身上，Emma穿上紅色聖誕老人服，頭戴聖誕帽，非常可愛。呂方身穿黑衣抱起女兒，坐在聖誕樹旁影相，可見兩父女猶如餅印，但呂方一臉倦容、眼袋凸出兼無梳頭，看來呂方湊女湊得好辛苦。

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古巨基B仔笑容滿面

48歲的古巨基今年3月亦榮升人父，太太Lorraine以52歲高齡為他誕下兒子Kuson，古巨基昨晚發放Kuson笑容滿面的聖誕照片，並發文祝粉絲聖誕快樂︰「願這個笑容也能為你帶來一點溫暖。」

陳凱琳感謝鄭嘉穎支持

港姐冠軍陳凱琳今日（25日）亦發放聖誕全家福，留言指今年是首個一家四口的聖誕節，慶幸自己兩次懷孕都好健康，兩個兒子亦身體強壯，並感謝51歲老公鄭嘉穎和家人支持，「我很幸運能和相愛的丈夫一起成長。」

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楊茜堯羅子溢與囡囡分隔兩地

41歲楊茜堯（前名楊怡）和36歲老公羅子溢（前名羅仲謙）結婚4年，今年4月終誕下寶貝女「小珍珠」羅翊心，但兩公婆為了賺奶粉錢，聖誕要和囡囡分隔兩地，只能透過短片看看「小珍珠」，可見兩公婆對女兒非常掛念。

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責任編輯︰林綺玲