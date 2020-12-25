  • 21°C
香港時間 : 20201225日 (週五) 15:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕全家福】新手星爸老來得子首過聖誕節　56歲呂方亂髮抱餅印女晒幸福

育兒經 15:03 2020/12/25

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

聖誕節一眾星爸星媽都分享全家福。

受疫情影響，今年聖誕節大家都安在家中，一眾星爸星媽都沒有外遊，留在大宅打卡祝粉絲聖誕快樂。榮升新手爸媽的藝人如呂方、古巨基、林峯、陳山聰、楊秀惠，以及羅子溢（前名羅仲謙）和楊茜堯（前名楊怡）夫婦等，均紛紛為子女打扮聖誔裝影相晒溫馨。

呂方一臉倦容湊女

下月迎接57歲的呂方老來得女，與41歲「網絡街市天后」伍惠寶（Rainbow）的忘年戀修成正果，今年8月初誕下女兒Emma，一家三口首次歡度聖誕節。

呂方與太太全副心思花在女兒的裝扮身上，Emma穿上紅色聖誕老人服，頭戴聖誕帽，非常可愛。呂方身穿黑衣抱起女兒，坐在聖誕樹旁影相，可見兩父女猶如餅印，但呂方一臉倦容、眼袋凸出兼無梳頭，看來呂方湊女湊得好辛苦。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

古巨基B仔笑容滿面

48歲的古巨基今年3月亦榮升人父，太太Lorraine以52歲高齡為他誕下兒子Kuson，古巨基昨晚發放Kuson笑容滿面的聖誕照片，並發文祝粉絲聖誕快樂︰「願這個笑容也能為你帶來一點溫暖。」

陳凱琳感謝鄭嘉穎支持

港姐冠軍陳凱琳今日（25日）亦發放聖誕全家福，留言指今年是首個一家四口的聖誕節，慶幸自己兩次懷孕都好健康，兩個兒子亦身體強壯，並感謝51歲老公鄭嘉穎和家人支持，「我很幸運能和相愛的丈夫一起成長。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

楊茜堯羅子溢與囡囡分隔兩地

41歲楊茜堯（前名楊怡）和36歲老公羅子溢（前名羅仲謙）結婚4年，今年4月終誕下寶貝女「小珍珠」羅翊心，但兩公婆為了賺奶粉錢，聖誕要和囡囡分隔兩地，只能透過短片看看「小珍珠」，可見兩公婆對女兒非常掛念。

點擊即睇聖誕星級家庭照︰

    點擊圖片放大
    +12
    +11

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI 

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【星二代學校】鄭嘉穎1歲半仔普通話數1至10爸爸讚叻　陳凱琳安排讀英普課程名牌Playgroup
18:09 2020/11/23
【星二代學校】鄭嘉穎1歲半仔普通話數1至10爸爸讚叻　陳凱琳安排讀英普課程名牌Playgroup
【新手爸媽】計劃生第二胎與女兒結伴成長 黃澤鋒操fit自己：想見到女兒結婚生子
16:54 2020/12/16
【新手爸媽】計劃生第二胎與女兒結伴成長 黃澤鋒操fit自己：想見到女兒結婚生子
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
13:46 2020/10/22
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
新手爸媽 爸媽心聲 育兒心得 家庭關係 娛樂人物職業 星二代 呂方 古巨基 鄭嘉穎 陳凱琳

最高瀏覽

【師生戀】13歲女生一見鍾情27歲男老師　衝破阻礙修成正果結婚生女
12:46 2020/12/24
【師生戀】13歲女生一見鍾情27歲男老師　衝破阻礙修成正果結婚生女
【神婆預言】盲眼神婆預測2021年世界大事　一條猛龍將接管地球「3巨人將聯手」
16:13 2020/12/24
【神婆預言】盲眼神婆預測2021年世界大事　一條猛龍將接管地球「3巨人將聯手」
【香港愛情故事】A0游嘉欣被翻出14歲素顏照　獲封新一代女神成靚湯接班人【多圖】
12:15 2020/12/24
【香港愛情故事】A0游嘉欣被翻出14歲素顏照　獲封新一代女神成靚湯接班人【多圖】