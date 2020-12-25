【聖誕BB】醫院為新生嬰兒換上聖誕裝 新手爸媽：熟睡模樣太令人療愈

▲ 聖誕BB熟睡的樣子太令人療愈。

受新冠肺炎疫情影響，今年的聖誕節與往年不太一樣。台灣亞東醫院產房嬰兒室卻有窩心舉動，為剛出生的寶寶們換上可愛聖誕裝，令BB及家屬們都留下美好的回憶。

綜合台灣傳媒報道，亞東醫院產房嬰兒室楊詩蘋護理長表示，疫情下醫護人員的情緒都高度緊張，而且醫院設有陪探病制度，令有些新生兒家屬無法到院探視，院方為了讓其他家屬也能參與，因此特意在聖誕佳節舉辦「嬰兒室聖誕快閃活動」，希望無論是家長或醫護人員，看到寶寶們如此可愛的模樣，也能暫時放下內心的壓力。

楊詩蘋指出，醫院藉由「嬰兒室聖誕快閃活動」，為新生嬰兒穿上專屬新生兒的襪子與聖誕帽，凸顯每位寶寶都是爸爸媽媽最棒的禮物。

在25日前生的寶寶，只要得到家長同意，我們都會為寶寶們穿上聖誕佳節的服裝，一起迎接快樂聖誕。

從醫院發佈的圖片可見，穿上聖誕裝的新生嬰兒，靜靜地躺在育嬰室推車上呼呼大睡，非常可愛。不少網民也表示，見到BB的相片超級療愈，在疫情下的聖誕帶來窩心一刻。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映嬰兒應該幾時開始跟父母分床甚至睡覺

責任編輯：王明芳