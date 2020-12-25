【強制檢測】富山邨富仁樓居民今早輪候檢測  有住戶擔心政府會再突封樓執法

▲ 有居民指，本周一已領取政府派發的深喉唾液樣本瓶，翌日交回，至今沒有收到通知。(經濟日報資料圖片)

鑽石山富山邨富仁樓昨（24日）再有居民確診，累計4個單位有個案，其中3個單位的個案源頭不明。食衞局昨晚發出強制檢測公告，要求上月13日至昨日期間曾於富仁樓逗留2小時以上的人士必須檢測。政府委託的檢測承辦商今日早上10時至晚上8時，在富仁樓旁空地設採樣站，幾十人排隊。

消息：今日新增約60宗確診個案，詳情即看：【下一頁】

不少居民指，本周一已領取政府派發的深喉唾液樣本瓶，星期二交回，至今沒有收到通知。

乙明邨明恩樓執法行動結束，76人違強制檢測公告，詳情即看：【下一頁】

有居民批評政府政策經常慢半拍，不是立即強制檢測，有確診個案就應該馬上檢測，拖延令到病毒四圍散播。另有居民擔心政府會突然「封樓」執法，要求出示檢測結果證明才可外出，故特地到採樣亭即場排隊檢測。、

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責任編輯：楊玉珠