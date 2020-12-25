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【女人俱樂部】陳慧珊由明珠台主持變雙料視后　Flora為女兒棄事業返校園進修

娛樂 16:20 2020/12/25

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陳慧珊劇集演活各種女強人，現實則為愛女重返校園進修。

近日TVB於深夜重播的劇集《女人俱樂部》內，有許多參演員現在已淡出幕前，其中包括在TVB劇演過多個女強人角色的陳慧珊（Flora）。現年54歲的陳慧珊，一直給觀眾知性、冷豔的感覺，於近日深夜時段重播的劇集《女人俱樂部》中，再次飾演「女強人」、舞蹈中心的CEO。

現實中，她在2004年漸淡出幕前，在2007年誕下愛女Mira（鍾律然）。在2012年，為了更好地教育女兒，於是決定重返校園進修碩士學位充實自己。

近日深夜重播《女人俱樂部》。（劇照）

由明珠台主持轉為演員

入行多年的陳慧珊常被派演專業人士的角色，包括律師、醫生等，現實中的她亦充滿學識。

在美國長大的她於波士頓學院修讀新聞學，及後在當地電視台工作，後來隨前夫返港，於明珠台任記者及天氣主持。

（經濟日報國片）

後來，陳慧珊在1996年被《壹號皇庭》系列的監製鄧特希相中，邀她演出劇集《壹號皇庭V》，自此開展了她的演員及歌手生涯。

甚得觀眾緣的她，在幕前屢獲獎項，更於2002年憑劇集《絕世好爸》獲得我最喜愛角色以及我最喜愛女主角，成年資最短的雙料視后。

【放學後】陳慧珊為女兒重返校院進修　Flora取得教育碩士：讀書辛苦但滿足

陳慧珊去年推出花費三年時間製作的節目《放學後》。（經濟日報國片）

【放學後】李若彤解30多年心結　重返沙田蘇浙公學為昔日決定落淚後悔

為家庭淡出娛圈

於2001年陳慧珊與前夫鍾偉明離婚，並於2006年與多年好友兼經理人鍾家鴻（Mike）於美國秘密結婚，翌年誕下女兒鍾律然（Mira）。

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陳慧珊為照顧家庭決定退出幕前，直到2013年才一度復出接拍劇集《女人俱樂部》。

其實於2012年曾傳出陳慧珊算復出，但她宣布在同年決定重返校園，在香港大學就讀碩士學位，全都因為愛女Mira：「當時發現自己未準備好照顧好有藝術天份、天資聰穎的Mira，起初出現不安與困擾，發現自己想做跟有能力做的事並不一致，要解決這個問題，去做個稱職媽媽。」

【放學後】林建明被扑穿頭受傷患焦慮症　拒沉溺負面情緒創基金助同路人

愛女Mira。（節目截圖）

後來她繼續進修，直到現時陳慧珊正在修讀教育博士學位。

去年更推出與Mike一手一腳製作的教育節目《放學後》，希望以用自身的經驗、看法去感染別人。

同場加映：【英國升學】英國置業有子女首要考慮校網 鄧藹霖：自住物業不宜隔山買牛

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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