【變種病毒】變種病毒傳播力高75%　英國專家籲1月全國封鎖增加疫苗接種率

▲ 英國專家籲1月封鎖全國，並增加疫苗接種率，以減低死亡人數。

全球新冠肺炎疫情持續，近期英國出現變種病毒株「N501Y 」（又稱B.1.1.7），傳播力比之前高出75%，確診個案急增。病例主要集中在倫敦、英格蘭東部及東南部，但擴散至其他地區。至今英國累計確診個案已近220萬宗，死亡個案逾6.9萬宗。英國首相約翰遜表示，為防1月情況失控，現在必須遏止此病毒，不排除再次封鎖全國，並認為疫苗是「抵抗病毒的真正方法」。

專家籲1月封鎖全國

據《每日郵報》報道，約翰遜不排除再次封鎖全國，他又稱：「我們要花些時間，盡可能讓疫苗的送到長者、弱勢群體手上。」英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員表示，要減少死亡人數，每星期疫苗接種率須增加200萬劑，並於2021年1月要實行全國封鎖，以避免6月底死亡人數增加一倍。

研究人員指出，由於變種病毒傳染力比之前高，民眾若不接種疫苗，死亡人數可能增加8.3萬人。但若每周接種劑量達200萬，死亡人數則可減少3.57萬4.5萬人。

世衛：新冠病毒會隨時間出現變化

早前英國政府宣布，首都倫敦等部分地區，上周三（16日）凌晨起實施最嚴格的第3級抗疫限制措施。餐廳及酒吧關閉，只能做外賣及外送服務，不同家庭不能在室內及私人花園等聚會，戶外最多6人聚集等。

世衛緊急項目執行主任瑞安表示，注意到英國發現新冠病毒出現變種，上周已有1,000人感染新病毒株，當局正研究今次重要性。世衛又指已見到很多變種，新冠病毒會隨著時間出現變化。

梁卓偉：病毒株增長非常快

港大醫學院院長梁卓偉近日表示，新變種病毒株「N501Y 」中包含約20個基因特變，其中包括棘狀蛋白 (spike protein)，而新冠病毒正是透過棘狀蛋白入侵人體細胞。

英國的監察系統所見，在今年11月中旬，於倫敦、英國東部或東南部，其病毒株只佔四分之一，至12月時，東部及倫敦的病毒株升至6成，可見其增長非常快。

梁卓偉初步估計變種病毒株的傳播力提升75％，如傳入香港後，以現今即時繁殖率是0.81計算，其繁值率會推高到1.42。繁值率若屬1以上，即疫情會不可控制。

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責任編輯：羅嘉欣