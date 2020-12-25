【除夕寒冷】天文台預計除夕8度新界再低幾度 兒科醫生分享保暖避免誘發氣喘

▲ 除夕及元旦最低氣溫僅度。

聖誕假期氣溫回升，天文台指，一股偏東氣流會在週末及下週初，為華南沿岸帶來較為和暖的天氣。不過，預料一道冷鋒會在下週二橫過華南，受隨後的強烈寒潮影響，廣東地區氣溫顯著下降，風勢頗大，除夕及元旦本港天氣寒冷，新界及高地早晚嚴寒，新界氣溫預測會低至6度。

天文台預計，明日初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎17至20度；周日及下周一天氣大致天晴，氣溫18至22度。至於下周二大致多雲，有一兩陣雨，稍後能見度較低。氣溫17至20度。

受冷鋒影響，周三顯著轉冷，初時有一兩陣雨，日間漸轉天晴，氣溫11至18度。下周四除夕夜，天文台預料天氣寒冷乾燥，氣溫8至13度，上水、石崗、流浮山、大埔、沙田、屯門等新界多區最低6度，預測當日打鼓嶺低至4度。元旦日預測氣溫8至14度，打鼓嶺最低5度，流浮山、上水、石崗、大埔仍然最低6度。

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台灣急症室兒科醫生謝宗學日前在facebook專頁「Dr. E小兒急診室日誌」分享，近日氣溫明顯降低，有過敏性呼吸道或氣喘體質的孩子要特別注意，低溫、日夜溫差加大可能引發氣喘急性發作，需注意以下8大事項：

1. 如非必要，夜間不要出門。

2. 如晚上出門需注意保暖，頸部和口鼻不要直接接觸冷空氣，建議穿高領的衣服或戴上圍巾，而口鼻可利用口罩遮掩。

3. 洗完澡記得要在浴室擦乾身體、穿好衣物再離開浴室。

4. 早上起床時不要快速離開被窩，建議在被窩中換好衣物，再起身離開被窩。

5. 不要喝冰的飲料或吃冰的食品。

6. 出門戴緊口罩，減少感冒的機率。

7. 曾經有過氣喘發作的孩子，家長請聯絡孩子的兒科醫生，詢問需不需要服用保養藥物或使用吸入噴劑。

8. 曾經有過氣喘發作、現在正在感冒期間的孩子最為危險，若有長期氣喘保養藥物，請持續使用；若沒有，趁溫度尚未降低，請家長詢問孩子的兒科醫生需不需要加開保養藥物或噴劑。

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