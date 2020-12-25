【勞氣虎媽】7歲兒做錯功課被媽媽掌摑打甩牙　小二生誤吞乳齒塞氣管一度缺氧

▲ 武漢一名虎媽媽教兒子做功課時，因一時之氣掌摑兒子，險鑄成大錯。

媽媽教仔女做功課少不免動氣，但切忌郁手郁腳，以免鑄成大錯！湖北武漢一名虎媽近日教兒子做功課時，因兒子接連做錯至遲遲未完成，媽媽一時激動之下掌摑兒子，豈料兒子被打到甩掉乳齒，更誤吞堵塞支氣管一度缺氧，嚇到媽媽承諾以後不再打仔。

據內地《楚天都市報》報道，事發在本月10日晚上，35歲姓袁的媽媽教導7歲讀小二的兒子嘉嘉（化名）做功課。期間媽媽發現兒子在幾個題目接連出錯，當她為兒子講解時，見到兒子精神不集中，加上已做到晚上10時，媽媽自己亦有大堆工作未做，第二日還要早起，因此對兒子大動肝火，一氣之下出手掌摑兒子。

兒子被掌摑後大哭並猛咳，還有點想吐，但憤怒的媽媽未有多問。兒子平復心情後告訴媽媽，有一顆鬆動的門牙不見了，媽媽估計可能是兒子大哭時誤吞，但當時兒子的呼吸都很正常。

可是，兒子之後開始咳嗽，跑幾步就咳得更厲害。媽媽帶兒子到醫院求診並打針，但幾日後仍未有好轉，至15日轉到武漢兒童醫院求醫。

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乳齒塞氣管呈缺氧狀態數天

經深入檢查後，醫生發現嘉嘉的右下肺有異物，並將此處的支氣管嚴重堵塞，懷疑異物就是其脫落的乳齒。醫生又指出，嘉嘉這幾天均處於缺氧狀態，須動手術取出異物。

經過約90分鐘手術後，醫生取出了脫落的乳齒，嘉嘉於周二（22日）康復出院。而父母在手術室外等候消息期間，心情忐忑不安，媽媽對自己的衝動行為感到後悔不已。

真是後悔，以後一定冷靜，再也不打孩子了！

醫生勸勉︰孩子學習過程是「長跑」

負責手術的武漢兒童醫院耳鼻喉科醫生林家惠提醒家長，孩子的學習過程是一場「長跑」，需日積月累及循序漸進教導，暴力絕不能解決問題，反而會影響孩子的身心健康。林醫生希望家長們凡事不要太衝動，以免造成難以挽回的後果。

而武漢兒童醫院耳鼻喉科主任夏忠芳則指出，當兒童氣管疑似吸入異物，家長應立即帶孩子到醫院求醫，期間盡量將孩子保持直立的狀態，並保持呼吸道暢通。

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責任編輯︰林綺玲