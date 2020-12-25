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【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧

育兒經 18:15 2020/12/25

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2孩媽媽返娘家，將孩子丟低予長輩照顧就躲在衣櫃睡覺。

「媽媽」這份工24小時全天候照顧小朋友，無假放無糧出，辛苦程度難以言喻。台灣有女網民分享姊姊帶2孩返娘家的情況，大呻家姐將孩子丟低予長輩照顧就消失了，花半小時才在衣櫃找到她。網民看到帖文紛紛為姊姊解話，心疼她，指出媽媽的辛酸，要多多體諒。

2孩媽媽躲衣櫥睡覺

該名網民於星期二（22日）在facebook群姐「爆怨公社」發帖上載了多張照片，抱怨姊姊一回娘家，將3歲女兒及10個月大的兒子丟給爸爸照顧，之後就直接消失，找了半小時才發現她，而這已經不是第一次，上次找更久。

我爸媽翻遍整個家都找不到她，我家就只有那麼大，我爸媽也找半小時，最終發現她躲在衣櫥裡睡覺，小姐你到底是有多不想顧小孩……

在多張相片中，見公公一手抱著孫仔，一手打開了衣櫃，笑著發現女兒。衣櫃裡有一名戴口罩的女士屈腳坐在衣櫃裡，眯起眼睡著了，似是非常疲倦。之後兩名孩子都一起黏著衣櫃裡的媽媽，情景好笑，但又令人感心痛。

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姐姐回娘家耍廢「充電」

發帖網民又「踢爆」家姐在自己家及娘家是完全不一樣：

我姐是一個極度潔癖的人！但只限於她家，她回（娘）家總是這樣放飛自我。垃圾亂丟！東西亂放！小孩不管！回來只會吃跟睡……

姊姊更向妹妹表示回來坐月，叫妹妹不要理她。其實家姐的大女已3歲、細仔都10個月了，妹妹驚訝又無奈地嘆原來坐月可以那麼久。

網民同情媽媽壓力大

帖文至今引起逾1萬7千名網民關注，絕大多數為姊姊辯護，心痛她成為媽媽照顧孩子很疲勞，希望妹妹多體諒，娘家是姊姊的避風港。留言包括：「在衣櫥裡睡成這樣，到底有多渴望一個人安安靜靜」、「 蠻心疼妳姐姐，一打二真的很累，想好好睡覺自然醒很難」、「當媽才知道要有個人空間不易」等等，媽媽休息是為了走更長遠的路去照顧孩子。

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責任編輯︰王明芳

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