【防疫措施】食環署平安夜加強巡查　檢控12名處所負責人

食物環境衞生署於聖誕節期間加強巡查及參與警方及有關部門的聯合行動，在全港各區就防疫規例嚴厲執法。食環署與警方於昨日（24日）在中西、灣仔、油尖、旺角及葵青區採取聯合行動，共巡查了108間餐飲處所及4間其他處所，另外食環署亦巡查了593間餐飲處所及13間其他處所。其間，食環署共向8名涉嫌違反第599F章（7名關於桌子之間的距離或分隔、佩戴口罩等規定的餐飲業務負責人及1名關於關閉公眾娛樂場所規定的表列處所負責人）人士展開檢控程序。

另外，食環署向4名（3名涉嫌違反《食物業規例》（第132X章）無牌經營食物業及1名涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》（第172章）無牌經營公眾娛樂場所）人士展開檢控程序，包括拘捕當中2名食物業負責人。在聯合行動中，其他部門也採取執法行動。

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責任編輯：蘇文軒