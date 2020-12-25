【育兒心得】港媽從家庭衝突領悟情緒影響　參加調解課程認識「三把火」提升EQ

▲ 李太與孩子一同參加了調解課程後，一家人的關係大大改善。

不少父母教導小朋友時都好勞氣，在疫情下一家人「困獸鬥」，特別多衝突。家福會在疫情下為學校舉辦了網上「家長調解訓練小組」課程，協助家長減少親子磨擦。全職媽媽李太是其中一位參加者，育有一子一女，隨著子女成長帶來的問題越來越多，大家經常引起爭執，令親子關係越趨緊張。

家福會在恒生銀行支持下，於2013年起展開「恒生—家福青少年調解計劃」，不時入校舉辦「小學朋輩調解員」和「家長調解訓練小組」課程 ，將調解知識融入校內及家中，促進人與人之間和諧共處的關係。

小五生藉調解領悟嚴母苦衷

李太的長子現為中三學生，他小五時在大坑東宣道小學就讀，學校挑選他參加「小學朋輩調解課程」，李太太察覺兒子突然變得懂事起來，更體諒她嚴厲背後的苦衷。

有一天，兒子放學回家向媽媽交代自己欠交功課的事情，與以往不同的是，這一次他回家之前早有預備，知道媽媽必然會 為著自己欠交功課的壞習慣而生氣。於是他向媽媽承認錯誤後，便拿出調解知識工作紙給媽媽，並問媽媽現在的憤怒值是多少把火，讓媽媽率先洞察自己的憤怒狀態。

媽媽看到他的工作紙後，意識到兒子希望自己不要生氣，便很快冷靜下來。兒子看到媽媽忍著怒火，於是叫她放鬆一些，並向媽媽承諾日後不會再欠交功課。

以調解減少衝突 改善親子關係

李太太讚賞兒子參與調解課程後轉變明顯，不僅明白父母的苦衷，還運用調解技巧改善與父母的關係。李爸爸從事室內設計，在疫情影響下，工作壓力倍增，曾經因為小事和太太爭吵起來，甚至發生肢體衝突。

李太太情緒波動時，把家中的物件掃落地面，兒子洞悉到媽媽處於「三把火」的狀態，於是勸告媽媽停手，先幫助媽媽降溫至「兩把火」，然後嘗試調解他們，叫爸媽不要衝動。兒子表現冷靜和懂事，令她反思自己的情緒問題。

兒子除了在父母爭執時充當「和事佬」，還懂得如何減少父母間的衝突。由於工作緣故，爸爸衣服常沾有灰塵，但他回家後不換衣服便吃東西，李太太時常因此而生氣。於是兒子主動向爸爸解釋回家後先洗澡再吃東西，能夠保持家居乾淨環境之外，更能防疫。爸爸聽從了兒子的建議，改掉自己的壞習慣。

李太太很欣慰兒子能夠洞悉大人之間的衝突原因，「兒子向我的先生解說和提出建議，與我和先生的說話是兩回事，成效不一樣，兒子的說話更奏效。」

幸福非必然 從子女身上學會反思

女兒和哥哥就讀同一間小學，同樣獲挑選參加「小學朋輩調解課程」，其後她成為哥哥的「調解小拍檔」。女兒現為小五學生，和哥哥一樣很懂得洞察爸媽的心情。看著兒子和女兒參加調解課程後的正面成長，她明白到幸福不是單方面的付出，家庭的每一個成員都需要努力。為了改變自己的脾氣，認識情緒、調整心情，李太太拿出決心參與「家長調解大使家長調解訓練小組」課程，和子女一起進步。

她分享道：「身邊很多家長朋友都不懂得處理親子關係，因為家長不懂得聆聽子女的想法，時常控制子女，要求他們達到自己的要求，造成長期與子女關係緊張。我希望自己學習調解技巧後懂得雙向溝通，讓子女無需匿藏自己的想法，讓親子關係更加親密」。

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