【採樣檢測】港府重開黃大仙東頭二邨、彩雲二邨及沙田乙明邨採樣站 另延長多個採樣站服務

▲ 港府重開多個屋邨採樣站及延長多個採樣站服務。（經濟日報資料圖片）

食物及衞生局表示，因應本地新冠肺炎疫情急速惡化，確診個案分布全港各區，部分確診人士並沒有病徵，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈。而鑑於近日在黃大仙東頭（二）邨貴東樓及彩雲（二）邨明麗樓，以及沙田乙明邨明恩樓均出現多宗新冠肺炎確診個案，當局對此非常關注，並已安排承辦商於下列地點及日期重開流動採樣站，為當區居民及工作人員提供免費檢測服務。

重開採樣站 重開採樣站暫定服務日期 黃大仙東頭（二）邨羽毛球場及排球場（近貴東樓地下）

（只限東頭（二）邨居民及工作人員） 即日至12月27日 沙田乙明邨籃球場

（只限乙明邨居民及工作人員） 12月27日至29日 黃大仙彩雲（二）邨明麗樓旁邊的籃球場

（只限彩雲（二）邨居民及工作人員） 12月27日至29日

上述流動採樣站服務時間為上午十時至晚上八時。政府會在檢視流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。



食衞局又指，經檢視使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定分別延長平田邨及富山邨的流動採樣站的服務日期至下周一（28日）及下周二（29日）。而早前已延長大埔鄉事會街、荃灣沙咀道、黃大仙廣場、東涌北公園及黃竹坑遊樂場的流動採樣站的服務日期至下周四（31日）。

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而各區向公眾提供免費新冠病毒病核酸檢測服務的流動採樣站的開放日期及服務時間：



食衞局發言人說：「檢測承辦商會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。須接受強制檢測的人士於流動採樣站接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測，流動採樣站會優先為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務。」檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

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當局再次呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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責任編輯：楊玉珠