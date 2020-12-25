【防疫措施】聖誕節到訪5私營化驗所 林鄭月娥：會進一步擴大社區檢測規模

▲ 林鄭月娥今到訪間協助政府推行新冠病毒檢測工作的私營化驗所，了解其後勤工作，並向當值的員工送上節日的祝福。圖示林鄭月娥到訪安球醫學化驗所有限公司的化驗所。（政府新聞處圖片）

特首林鄭月娥今（25日）到訪5間協助政府推行新冠病毒檢測工作的私營化驗所，了解其後勤工作，並向當值的員工送上節日祝福。

林鄭月娥今日在食物及衞生局局長陳肇始教授陪同下，先後到訪5所檢測承辦商位於不同地區的化驗所，了解檢測工作的工序和流程、儀器和人手、每日檢測量和其他營運情況。

富山邨富仁樓居民今早輪候檢測，有住戶擔心政府會再突封樓執法，詳情即看：【下一頁】



該五間承辦商包括華大基因、香港分子病理檢驗中心有限公司、金域檢驗（香港）有限公司、安球醫學化驗所有限公司和Prenetics。它們除營運全港共19間社區檢測中心，每天可提供超過2萬次總檢測容量外，亦會按政府要求，於有較多居民確診的地區安排流動採樣站，提供免費檢測服務，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受檢測。自11月中以來，社區檢測中心及流動採樣站已為50萬人次進行檢測，找出超過600個個案供衞生防護中心跟進。此外，部分化驗所亦承接為有關部門提供特定群組的檢測服務。

港府重開黃大仙東頭二邨、彩雲二邨及沙田乙明邨採樣站，另延長多個採樣站服務，詳情即看：【下一頁】



林鄭月娥說：「檢測是抗疫的重要一環，而檢測承辦商是政府的抗疫夥伴。經過政府多月的努力及承辦商的配合，現時公共及私營化驗所每日的最高檢測量已經大幅度增加至每日約十萬次（未混樣）。政府會繼續積極用好現有的檢測能力，進一步擴大社區檢測規模，讓『須檢必檢』、『應檢盡檢』和『願檢盡檢』的策略發揮更大效用，以盡早識別患者，中斷社區傳播鏈。」

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：楊玉珠