【新冠肺炎】食衞局重申李偲嫣個案不存在因未發短訊而延誤救治問題 會盡力在48小時內通知檢測結果

▲ 食衞局重申李偲嫣個案不存在因未發短訊而延誤救治問題

食衞局今晚發稿重申，涉及第7916號及第8249號確診個案（即李偲嫣夫婦），不存在因未發短訊而延誤救治的問題。

正義聯盟創辦人李偲嫣早前因感染新冠肺炎病逝，其丈夫謝鋮浚其後亦確診，夫婦二人曾向醫管局提交樣本檢測，但一直未獲通知。立法會議員梁美芬就事件要求港府問責。而當局日前指，夫婦二人當時的檢測結果為陰性，但因更新電腦系統出現問題致與約800名巿民同樣未能收到通知，但全部均為陰性，故不存在延遲送院治療問題。

局方解釋，因政府進行的檢測呈陰性檢測結果數量相對龐大，過往一直沿用的做法，檢測結果呈陰性的人士不會另行獲得通知。然而了解市民希望在接受檢測後獲通知結果，為回應公眾訴求，食衞局、衞生署及醫管局自11月底起逐步改善其電腦系統，以便透過電話短訊通知檢測結果呈陰性的人士。

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在更改電腦系統過程中，由於相關系統出現技術問題，導致部分透過私家醫生獲取樣本瓶的市民，於接受檢測後仍未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊。在發現上述技術問題後，政府已經立刻採取補救措施，並已解決上述問題。在系統修正後，個別市民會收到系統自動發出載有較早前檢測結果的電話短訊。上述系統技術問題已經解決亦與化驗工作外判無關。



局方又說，自11月底開始改善電腦系統，透過私家醫生、醫管局指定普通科門診診所、郵政局及港鐵站派發具有統一條碼系統的樣本瓶以來，政府就此合共發出超過25萬個陰性檢測結果的電話短訊，當中因為上述技術問題，估計約有800多名市民（包括7916號及8249號個案）未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊，當中並沒有陽性個案，不存在因未發短訊而延誤救治的問題。

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而現時市民在社區檢測中心接受免費檢測，或透過私家醫生、醫管局指定普通科門診診所、郵政局及港鐵站取得樣本瓶並交回樣本作檢測後，會在檢測完成後收到載有其檢測結果的電話短訊通知。



當局指會繼續完善系統，及盡可能達致於48小時內向接受檢測市民發出電話短訊通知其檢測結果；又強調，電話短訊通知安排旨在知會市民陰性檢測結果令其安心，所有陽性個案的通報及跟進工作均按照前述衞生防護中心現行機制另行第一時間處理，絕不會受到電話短訊通知系統及時間所影響。



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責任編輯：楊玉珠