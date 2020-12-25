【使徒行者3大結局劇透】第35集劇情預告 作榮殺死紀泓跟家強對峙

▲ 《使徒行者3》

TVB台慶劇《使徒行者3》由林峯、苗僑偉、馬國明、袁偉豪、黃智雯、黃翠如、蔡思貝、張振朗、許紹雄、連詩雅等主演，第34集講到紀泓成為作榮棄卒，盤算帶同紀孜遠走高飛，家強向作榮申請協助破解加密檔案，暗中與卓凱等人籌謀……

第35集（27/12）

作榮叫紀泓到大數據中心幫忙，欲暗中設局炸死紀泓。家強及時救出紀泓。紀泓知道被作榮出賣，決定指證他。

作榮派殺手暗殺紀泓，紀泓臨終前將內藏作榮罪證的頸鏈交給紀孜。

作榮被無罪釋放，原來掌握著高官及富豪的秘密證據簿，還利用他們追殺卓凱等人。

家強負傷，藍楠為救家強意外中槍……卓凱被黑白兩道搜捕，認為只有紀孜能幫助他們。

▲ 《使徒行者3》

作榮稱紀泓是幕後黑手，要紀孜相信他……紀孜裝作相信，藉機奪去證據簿，作榮遭通緝。

作榮求韋傑助逃亡，誤以為被出賣，擊斃韋傑。卓凱尋至展開槍戰，最後家強與作榮對峙。

作榮以小嘉消息作餌，要脅家強放走他……浩洋之父重傷，亞希助浩洋見他最後一面，承諾守候浩洋。

卓凱答應助刑事情報科重組，歡喜與天堂浪跡天涯。家強探訪獄中一名殺手，聲稱知道小嘉下落……

《使徒行者3》第34集劇情 上一頁