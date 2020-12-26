  • 19°C
香港時間 : 20201226日 (六) 11:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】深水埗區錄最多宗個案 何文田天鑄、日出康城領都上榜

社會 10:35 2020/12/26

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

何文田天鑄５座有２宗確診個案，日出康城領都有確診患者。

衞生署衞生防護中心公布，截至十二月二十五日零時零分，中心正調查57宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計8,482宗（包括8 481宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中兩宗曾於潛伏期身處外地。

過去十四天（十二月十一日至二十四日）累計新增1,133宗個案，包括1 ,047宗本地個案（其中400宗源頭不明）。

深水埗區錄最多宗個案   長沙灣元州邨元盛樓4名患者   何文田天鑄５座有２宗、日出康城領都上榜。

東區
筲箕灣明華大廈A座

中西區
堅尼地城士美菲路美暉大廈

觀塘區
藍田興田邨恩田樓
藍田康雅苑桃雅閣
九龍灣啟業邨啟賢樓
牛池灣彩輝邨彩葉樓
牛池灣彩雲邨紫霄樓x2
牛池灣坪石邨藍石樓
牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座

油尖旺區
旺角東海大廈
旺角通菜街利民大廈
旺角新江大樓

九龍城區
何文田天鑄5座x2
九龍城東頭（二）邨祥東樓
土瓜灣美景樓1期

深水埗區
美孚美孚新邨百老匯街12號
深水埗大埔道民安大廈
深水埗欽州街德寶大廈
深水埗南昌街172號
深水埗大埔道華僑大廈
深水埗福榮街87號
深水埗欽州街德寶大廈x3
長沙灣青山道329-331號
長沙灣順寧道秀怡閣
長沙灣元州邨元盛樓x4

黃大仙區
慈雲山慈康邨康添樓x3
黃大仙翠竹街鵬程苑

葵青區
葵涌石蔭邨智石樓
葵涌仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院

屯門區
屯門欣田邨悅田樓x2
屯門良景邨良俊樓
屯門大興花園1期2座
屯門山景邨景安樓

西貢區
將軍澳英明苑明遠閣
將軍澳廣明苑廣昌閣
將軍澳安寧花園5座
將軍澳日出康城2A期領都5座右翼Water

大埔區
大埔寶雅苑興和閣
大埔寶雅苑逸和閣

元朗區
天水圍天頌苑頌棋閣
天水圍天悅邨悅貴樓

酒店
銅鑼灣迷你酒店

【TOPick 6 周年】人人有份 送6萬份中移動(30GB)5G本地數據：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】本港新增57宗確診個案　25宗源頭不明
16:37 2020/12/25
【新冠肺炎】本港新增57宗確診個案　25宗源頭不明
【新冠肺炎】聯合醫院護士及伊利沙伯醫院護士學生中招 與兩人曾共膳同事要檢疫
17:10 2020/12/25
【新冠肺炎】聯合醫院護士及伊利沙伯醫院護士學生中招 與兩人曾共膳同事要檢疫
【新冠肺炎】食衞局重申李偲嫣個案不存在因未發短訊而延誤救治問題 會盡力在48小時內通知檢測結果
20:23 2020/12/25
【新冠肺炎】食衞局重申李偲嫣個案不存在因未發短訊而延誤救治問題 會盡力在48小時內通知檢測結果
【新冠肺炎】新增12間餐廳曾有確診者到訪　嘉湖1期大快活、小西灣及美林翠河上榜
今日 10:46
【新冠肺炎】新增12間餐廳曾有確診者到訪　嘉湖1期大快活、小西灣及美林翠河上榜

最高瀏覽

【師生戀】13歲女生一見鍾情27歲男老師　衝破阻礙修成正果結婚生女
12:46 2020/12/24
【師生戀】13歲女生一見鍾情27歲男老師　衝破阻礙修成正果結婚生女
【最索星二代】遺傳靚媽邱淑貞基因　沈月聖誕節派福利騷靚相【多圖】
11:16 2020/12/25
【最索星二代】遺傳靚媽邱淑貞基因　沈月聖誕節派福利騷靚相【多圖】
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧
18:15 2020/12/25
【媽媽辛酸】2孩媽媽返娘家丟低子女瞬間消失　揭躲入衣櫃睡覺尋求片刻安寧