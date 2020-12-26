【確診大廈】深水埗區錄最多宗個案 何文田天鑄、日出康城領都上榜
衞生署衞生防護中心公布，截至十二月二十五日零時零分，中心正調查57宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計8,482宗（包括8 481宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中兩宗曾於潛伏期身處外地。
過去十四天（十二月十一日至二十四日）累計新增1,133宗個案，包括1 ,047宗本地個案（其中400宗源頭不明）。
深水埗區錄最多宗個案 長沙灣元州邨元盛樓4名患者 何文田天鑄５座有２宗、日出康城領都上榜。
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筲箕灣明華大廈A座
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藍田興田邨恩田樓
藍田康雅苑桃雅閣
九龍灣啟業邨啟賢樓
牛池灣彩輝邨彩葉樓
牛池灣彩雲邨紫霄樓x2
牛池灣坪石邨藍石樓
牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座
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旺角通菜街利民大廈
旺角新江大樓
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何文田天鑄5座x2
九龍城東頭（二）邨祥東樓
土瓜灣美景樓1期
深水埗區
美孚美孚新邨百老匯街12號
深水埗大埔道民安大廈
深水埗欽州街德寶大廈
深水埗南昌街172號
深水埗大埔道華僑大廈
深水埗福榮街87號
深水埗欽州街德寶大廈x3
長沙灣青山道329-331號
長沙灣順寧道秀怡閣
長沙灣元州邨元盛樓x4
黃大仙區
慈雲山慈康邨康添樓x3
黃大仙翠竹街鵬程苑
葵青區
葵涌石蔭邨智石樓
葵涌仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院
屯門區
屯門欣田邨悅田樓x2
屯門良景邨良俊樓
屯門大興花園1期2座
屯門山景邨景安樓
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將軍澳英明苑明遠閣
將軍澳廣明苑廣昌閣
將軍澳安寧花園5座
將軍澳日出康城2A期領都5座右翼Water
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大埔寶雅苑興和閣
大埔寶雅苑逸和閣
元朗區
天水圍天頌苑頌棋閣
天水圍天悅邨悅貴樓
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記者：伍瑋瑋