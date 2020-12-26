【新冠疫苗】政府正籌備預約接種系統及電子針卡　料陪同長者的家人可同時接種

▲ 創新及科技局局長薛永恒表示，疫苗注射預約服務系統及電子針卡將於下月準備妥當。（經濟日報資料圖片）

港府採購的首批新冠疫苗最快下月抵港，並將展開全民自願接種計劃，市民接種後會有電子紀錄。創新及科技局局長薛永恒表示，當局正籌備配合疫苗注射的預約服務系統及提供電子針卡，將於下月準備妥當，供市民預約2次注射安排；當局亦會允許陪同長者的家人可同時接種疫苗。

薛永恒今日（26日）早上出席電台節目時指，疫苗接種的預約系統，與早前全民自願檢測計劃的預約系統相若，系統會列明注射疫苗的中心地點、日期和時段，供市民選擇，政府會在預約網站或其他地方公布不同地點注射的疫苗款式。

他稱，市民可在系統預約接種兩次疫苗，只需透過系統提供手機號碼和個人資料等，每次都會在接種前一天收到提示訊息，而市民接種疫苗的記錄，包括接種日期﹑資料等，都會儲存在電子針卡。

薛永恒說，當局容許接種疫苗優先群組的陪同家屬，例如長者的家人，可同時接受注射。

被問及會否擔心市民因不想透露私隱或不肯使用電子針卡而不接種疫苗，薛永恒認為不存在有關考慮，當局希望通過不同的科技和安排，令接種流程更順暢。

此外，政府早前推出「安心出行」應用程式，供市民下載以記錄行蹤。薛永恒表示，程式至今已獲約40萬名市民下載，共6.7萬個場所參與，會研究將程式連接「藍牙」和感應器，加強記錄方式，市民毋須掃瞄二維碼都可作記錄。



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記者：陳曉瑩