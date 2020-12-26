【新冠肺炎】新增12間餐廳曾有確診者到訪　嘉湖1期大快活、小西灣及美林翠河上榜

▲ 新增12間餐廳曾有確診者到訪，包括嘉湖1期大快活、小西灣及美林翠河。

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港昨日（25日）新增57宗確診個案，包括2宗屬輸入個案。本地個案佔55宗，當中25宗屬源頭不明。據衞生防護中心最新公布確診新冠肺炎患者行蹤，新增12間食肆曾有確診人士到訪，足跡遍及港九新界多區。

以下是新增12間食肆名單（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期，個案編號）：

東區 小西灣廣場 香葉灣16/12/2020 #8002

東區 小西灣廣場 翠河餐廳15/12/2020 #8002

東區 興華商場 彩逸漁港15/12/2020 #7968, 7969, 8025

九龍城 明發大廈 七喜粥麵小廚18/12/2020 #8130

觀塘 油麗商場 大家樂15/12/2020 #8124

葵青 葵盛東商場 明星海鮮酒家 16/12/2020 #7809

元朗 +WOO嘉湖1期 大快活17/12/2020 #8057

沙田 隆亨商場 福盈酒家17/12/2020 #7953, 7955

沙田 美林商場 翠河餐廳15/12/2020 #7953, 7955

西貢 新都城中心三期 煌宴酒家18/12/2020 #8127, 8162

西貢 新都城中心2期 永興燒臘粉麵茶餐廳18/12/2020 #8130

離島 海堤灣畔 A Tavola Bar & Grill 18/12/2020 #8255

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責任編輯：楊宛茜