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【娛圈有喜】羅孝勇送花冧老婆繼女 低調宣布已娶模媽王丹：The Lo family

娛樂 11:25 2020/12/26

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

羅孝勇與王丹妮結婚。

「巨聲幫」羅孝勇2016年認愛模媽王丹妮，早前有傳媒發現二人已入紙註冊。適逢聖誕節，羅孝勇就在社交平台分享與王丹妮及繼女的合照，並以一句「Lo family」宣佈已低調娶王丹妮。

羅孝勇與王丹妮已結婚。（Instagram圖片）

羅孝勇分享的照片中，可見王丹妮及女兒都手抱紅玫瑰，三人擺出不同的嘟嘴Pose大晒溫馨。他寫道：「Wishing everyone a Merry Christmas from the Lo Family! 聖誕快樂!」

而王丹妮也在個人IG中罕有放閃：「Merry Christmas! Wish everyone stay happy and healthy! 聖誕節兩母女都有花收會唔會太浪漫」她又Hashtag「happylofamily」證明大家已是一家人。

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羅孝勇送花予老婆及繼女。（Instagram圖片）

羅孝勇不介意做後父

羅孝勇與王丹妮於2015年於派對中認識，當時二人很快便墮入愛河。雖然王丹妮跟前度育有一名女兒Affa，但羅孝勇未有介意，更早已視對方為結婚對象。

他又曾表示不介意做繼父，而對方女兒早已稱呼他為「爸爸」。他近年更頻頻於個人IG分享「父女」溫馨合照，並不時帶王丹妮的Affa去踩車及嘆美食。

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早前他就向媒體透露，由於疫情的關係，不想將婚事拖得太久，故會先行簽紙，待疫情完了再舉辦婚禮。

現年31歲的王丹妮是著名模特兒，擁179cm身高。她在17歲時憑參加Elite模特兒比賽奪冠入行，之後代表香港參加亞太區總選兼奪得冠軍，曾於日本及米蘭行時裝騷。

Louise是一名單親媽媽，而她也生長於單親家庭，她曾在訪問中大讚媽媽獨力照顧她與弟弟十分偉大。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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