【娛圈有喜】羅孝勇送花冧老婆繼女 低調宣布已娶模媽王丹：The Lo family

▲ 羅孝勇與王丹妮結婚。

「巨聲幫」羅孝勇2016年認愛模媽王丹妮,早前有傳媒發現二人已入紙註冊。適逢聖誕節,羅孝勇就在社交平台分享與王丹妮及繼女的合照,並以一句「Lo family」宣佈已低調娶王丹妮。

▲ 羅孝勇與王丹妮已結婚。(Instagram圖片)

羅孝勇分享的照片中,可見王丹妮及女兒都手抱紅玫瑰,三人擺出不同的嘟嘴Pose大晒溫馨。他寫道:「Wishing everyone a Merry Christmas from the Lo Family! 聖誕快樂!」

而王丹妮也在個人IG中罕有放閃:「Merry Christmas! Wish everyone stay happy and healthy! 聖誕節兩母女都有花收會唔會太浪漫」她又Hashtag「happylofamily」證明大家已是一家人。

▲ 羅孝勇送花予老婆及繼女。(Instagram圖片)

羅孝勇不介意做後父

羅孝勇與王丹妮於2015年於派對中認識,當時二人很快便墮入愛河。雖然王丹妮跟前度育有一名女兒Affa,但羅孝勇未有介意,更早已視對方為結婚對象。

他又曾表示不介意做繼父,而對方女兒早已稱呼他為「爸爸」。他近年更頻頻於個人IG分享「父女」溫馨合照,並不時帶王丹妮的Affa去踩車及嘆美食。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

早前他就向媒體透露,由於疫情的關係,不想將婚事拖得太久,故會先行簽紙,待疫情完了再舉辦婚禮。

現年31歲的王丹妮是著名模特兒,擁179cm身高。她在17歲時憑參加Elite模特兒比賽奪冠入行,之後代表香港參加亞太區總選兼奪得冠軍,曾於日本及米蘭行時裝騷。

Louise是一名單親媽媽,而她也生長於單親家庭,她曾在訪問中大讚媽媽獨力照顧她與弟弟十分偉大。