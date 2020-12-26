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【房屋供應】首個工廈改建過渡性房屋最快2022年首季入伙　116家庭受惠

社會 11:25 2020/12/26

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首個工廈改建過渡房屋料2022年入伙，涉及116個單位。（陳帆網誌圖片）

運輸及房屋局局長陳帆表示，位於觀塘鴻圖道的首個工廈改建過渡性房屋項目已於平安夜（24日）當日獲批6,150萬元的上限撥款，預計最快可於2022年首季入伙，惠及116個家庭，約370人；又指截至今天，當局已覓得土地，預計可提供約1.34萬個過渡性房屋單位。

陳帆今日（26日）發表網誌，提及「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會，已向該項目批出上限6150萬元，初步估計可將位於觀塘鴻圖道、樓高10層的工廠大廈，改建成為116個單位，當中包括7個二人單位、78個三人單位、30個四人單位及1個無障礙單位，可住約370人。目標是2021年年中動工，並於2022年第一季入伙。

工廈位於觀塘鴻圖道。（陳帆網誌圖片）

陳帆說，過渡性房屋專責小組人員先後與業主及社協聯繫，並多次實地視察及商討，初步評估該工廈是否適合改為過渡性房屋，之後協助與其他部門協調，研究如何改動現時的工商業樓面間隔，用作過渡性房屋的細節，再加建廚廁及公共空間，變為適合居住的單位；並支援業主向有關部門提交改建申請，同時協助業主及社協提交資助申請，包括聘請專業顧問、日後改建等開支，令業主及營運者在承擔社會責任的同時亦有數得計。

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記者：陳曉瑩

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