【台灣破功】長榮航空開除染疫紐籍機師 台籍機師代致歉：請不要對我們失望

▲ 長榮航空開除染疫紐籍機師，台籍機師代致歉：「請不要對我們失望。」

新冠肺炎疫肆虐世界各地，台灣自今年4月中以來，已連續錄得253天本地零感染。惟長榮航空一名紐西蘭籍機師確診，造成一名女子染疫，導致本地零感染破功，並蘊釀航空群組感染。對此，長榮航空一名台籍機長在Facebook發帖，代替該名紐籍機師致歉，並提及有4名空中服務員、2名飛行員已因違反防疫規定被開除，承諾絕不會避責，希望社會大眾不要對他們失望。

就近日紐籍機師引起的爭議，長榮航空777機隊台籍機師徐瑋近日在Facebook發文，首先表示「要跟大家致上最沉重的道歉」，並指自己身為長榮航空的一份子，感到羞愧和歉意。

4名空服2名飛行員被開除

隨後指出，自紐籍機師新聞爆發後，對大眾、尤其是所有飛行員造成很大衝擊、羞愧。帖文表示，自疫情開始，公司絕大部分同仁一直兢兢業業，恪守政府相關防疫規範。又指公司對於違規的同仁，不論是飛行員或是空服員，只要事證明確一律開除。而至今有4名空中服務員、2名飛行員因違反防疫規定，已被公司開除。

他又寫，有關機組人員回台只受3天居家檢疫，他指前提一是要規範機組人員飛到國外只能待在旅館不能外出，二是回台後再加3天不能外出。以整個航班來說，已有至到10天隔離，平均一個月最多只能飛兩個長班，身心受煎熬：「在疫情不明確的長期抗戰下，我們不知道這樣狀況還會持續多久，所有飛行員身心也受到極大煎熬。」

他指，飛行員一直以來恪守職責並努力，都被一個不守規矩的外籍機長給摧毀殆盡了，心痛至極。最後他懇求大眾不要對他們失望：「一人犯錯，共同承擔，我們不會避責，請相信長榮航空未來將更加強管理，我們也會努力克盡職責。」

有關早前確診的紐西蘭籍機師的接觸者（編號：765）。台媒揭發，該名機師在社交平台上載戴口罩頭像，看似嚴守防疫措拖，但實際上在飛機上不戴口罩狂咳，即睇【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣