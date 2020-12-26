【疫苗供應】美國有醫護人員接種Moderna疫苗後出現過敏反應 包括頭暈及心跳加速

▲ （路透社圖片）

美國食品及藥物管理局 （FDA）在上星期（19日）批准緊急使用Moderna疫苗(莫德納疫曲），Moderna疫苗為輝瑞（Pfizer）疫苗之後，第二種被美國FDA獲批緊急使用的新冠疫苗。美國（26日）出現首宗接種由Moderna研製的新冠疫苗後出現不良反應報告。

據紐約時報報道，波士頓一名醫護人員在當地時間周四，接種Moderna疫苗後數分鐘後出現嚴重過敏反應，包括頭暈及心跳加速。該名醫護隨即自行注射腎上腺素劑，被送往急診室進行治療和觀察，目前已經康復出院。

美國目前有超過110萬人已經接種疫苗。聯邦機構正在調查至少6宗，涉及美國輝瑞藥廠及德國BioNTech合作研發疫苗的過敏反應病例，包括紐約市一名醫護人員在接種後出現嚴重不良反應。

加拿大周三（23日）也宣布批准Moderna疫苗，成為全球第二個批准Moderna疫苗的國家。首批16.8萬劑Moderna疫苗，料於兩日内運抵加拿大。Moderna疫苗存放要求較輝瑞疫苗寬鬆，因此Moderna疫苗獲批，代表加拿大偏遠地區也可展開接種。

另外英國早前一項研究指出，Moderna研發的新冠疫苗產生的抗體持續時間較預期低，或影響Moderna新冠疫苗的效用。

《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）安排34人參與研究，他們全部都接種了兩劑Moderna研發的mRNA-1273疫苗。NEJM將他們分為18至55歲、55至70歲及70歲以上的3個組別，分析3組人接種首劑疫苗119日後，產生的中和抗體（neutralizing antibodies）水平。

研究結果顯示，大多數18至55歲人士在接種第2劑疫苗後的3個月内，中和抗體水平僅輕微下降，只有2人的中和抗體水平明顯下降。

但55至70歲及70歲以上的人士，於接種第2劑疫苗的3個月内的抗體水平，則回落到只有50%至75%。研究人員指出上述年齡組別人士的中和抗體持續時間較短，甚至持續少於一年。

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責任編輯：伍瑋瑋