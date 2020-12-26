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【BB來了】Patrick Sir太太宣布懷男胎5個月　準媽媽關宛珊貼孕肚照晒溫馨

娛樂 11:54 2020/12/26

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Patrick Sir與關宛珊準備做爸媽！

繼聖誕節有胡杏兒宣布懷有第三胎及余香腐宣布懷孕後，今日Patrick Sir林溥來的太太關宛珊亦宣布懷有男胎5個月！

關宛珊與Patrick Sir各在IG貼出數張孕照，二人與小狗非常溫馨，亦可見關宛珊的孕肚已非常明顯。

林溥來Patrick Sir的太太關宛珊懷孕5個月。（Instagram圖片）

她在IG分享：「由我哋拍拖開始就已經存在第三者…而家仲多咗個第四者~ 呢個第四者好乖…喺我哋搬好屋Settle好…喺我完成N3日文呢個目標嘅當日…先俾我哋知道肚裡面住咗個小居民~ 我哋繼續去邊都帶埋呢兩個電燈膽…一家四口開開心心」

而Patrick Sir亦表示：「係呀，你冇睇錯呀，你睇到嘅呢個天使化身係我老婆Kimmy呀！見到佢個肚多咗啲嘢？嗰個係上天送俾我哋嘅聖誕禮物嚟㗎，份禮物我哋5個月前已經收到，仲睇住佢越嚟越大，而老婆面上嘅笑容就越嚟越甜。」

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他亦表示在這個普天同慶的日子公佈是想為大家在疫境中打打氣，增添正能量。他又謂：「老婆，雖然每次問你你都話唔辛苦，但係我都要再講多次：辛苦你喇！嚟緊你要對住我同Don Don加BB呢個超級男團，你一定要有更多嘅耐性，但係我保證我哋必定努力為你奉上幸福、快樂！」Sweet到爆！

林溥來與關宛珊於2011年因拍攝飲食節目認識，其後大方承認拍拖，並於2016年在關島秘密註冊結婚，一直以來都非常甜蜜。

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二人於2016年結婚。（Instagram圖片）

撰文 : TOPick 柴犬出動

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