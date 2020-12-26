【強制檢測】觀塘花園大廈玉蓮臺2座須強制檢測 政府增設流動採樣站

▲ 觀塘花園大廈玉蓮臺強制檢測及增設流動檢測站（林宇翔攝）

政府向觀塘花園大廈玉蓮臺2座發出強制檢測公告，任何人在2020年12月5日至12月25日期間曾身處觀塘牛頭角道297號觀塘花園大廈玉蓮臺2座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員)，須接受強制檢測。

受檢人士可選擇以下檢測途徑：



（一）於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點；



（二）自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測；



（三）於社區檢測中心接受檢測服務，名單按此



（四）於流動採樣站接受檢測服務，名單及服務對象按此；



（五）於醫管局任何醫療設施（包括普通科門診診所或急症室），按照醫管局醫護人員的指示接受檢測；或



（六）使用衞生防護中心派發到上述指明地方的樣本瓶，並按有關指示交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

▲ 觀塘花園大廈玉蓮臺強制檢測。（林宇翔攝）

另外政府指本地新冠肺炎疫情急速惡化，確診個案分布全港各區，部分確診人士並沒有病徵，顯示社區已存在眾多隱形傳播鏈。鑑於近日在觀塘花園大廈玉蓮臺出現多宗確診個案，已安排承辦商於下列地點及日期增設流動採樣站，為當區居民及工作人員提供免費檢測服務，早上已有不少市民排隊等候接受檢測。

新增採樣站 （華大基因）觀塘花園大廈孔雀樓籃球場（只限觀塘花園大廈居民及工作人員）

（華大基因）觀塘花園大廈孔雀樓籃球場（只限觀塘花園大廈居民及工作人員） 暫定服務日期 即日至12月30日

上述流動採樣站服務時間為每天上午10時至晚上8時。政府會在檢視流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。

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政府發言人說檢測承辦商會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。須接受強制檢測的人士於流動採樣站接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測，流動採樣站會優先為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務。

檢測結果呈陰性的市民會收到電話短訊通知。若有樣本呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

發言人呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案）盡快進行檢測，以有效地及早識別感染者。

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記者：伍瑋瑋