【強制檢測】鯉魚門邨鯉生樓再增1宗確診　全棟居民須強制檢測

▲ 鯉魚門邨鯉生樓再增1宗確診，全棟居民須強制檢測。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（26日）新增59宗確診個案，包括6宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中26宗屬源頭不明。新增患者包括27男32女，年齡7至91歲，有約8人是在社區檢測中心採樣檢測後確診。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻會出席記者會。

歐家榮表示，再多1個疫廈需強制檢測。涉及的高超道33號鯉魚門邨鯉生樓現有6宗確診個案，涉及4個單位，全部屬於不同樓層、座向，其中一個單位有1家3口確診，屬歌舞群組，其他3個單位源頭不明，在12月22日已向住戶派樽，12月24日收回樣本檢測。

由於已有4個單位染疫，今日會強制住戶在12月27日至12月31日接受病毒檢測，如在12月22至26日曾接受檢測可獲豁免。

此外，觀塘花園大廈玉蓮台有4個單位共8人確診新冠肺炎，當局昨要求全幢住戶須強制檢測。政府安排檢測承辦商華大基因今日（26日）起於觀塘花園大廈孔雀樓籃球場設立流動採樣站，為居民提供免費檢測服務，居民陸續排隊做檢測。

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新增採樣站 暫定服務日期 服務時間 觀塘花園大廈孔雀樓籃球場（只限觀塘花園大廈居民及工作人員） 即日至12月30日 上午10時至晚上8時 資料來源：食物及衞生局

政府發言人指，華大基因會於流動採樣站向市民提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務，進行檢測，費用全免。政府檢視流動採樣站的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定是否有需要延長流動採樣站的運作時間。

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記者：陳曉瑩