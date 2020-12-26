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【自私媽媽】4歲女兒確診染疫但無症狀　自私媽計劃全家照去迪士尼：這是她的聖誕禮物

健康 12:34 2020/12/26

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4歲女兒確診但無症狀，自私媽計劃全家照去迪士尼。

全球新冠肺炎疫情持續，其中美國疫情嚴峻。美國一位媽媽在4歲女兒確診染疫後，仍打算按照計劃，全家於Boxing Day一起去迪士尼樂園遊玩，引起網民批評。

這名媽媽於Facebook群組「Disney World Junkies」發文，指一家人原本計劃於Boxing Day那天去迪士尼樂園遊玩，但4歲女兒於星期三確診，其他家人呈陰性，所以糾結到底要不要按照計劃去迪士尼樂園。

這名媽媽表示，這個行程已經準備多月，是4歲和6歲孩子的聖誕禮物，如果不去迪士尼，這個聖誕節就沒有禮物送給孩子。然後又指一家人打算過幾日再檢測。

她沒有任何症狀、發燒，什麼都沒有。我們全家都沒有。有些人告訴我們可以照去迪士尼，但有些人又告訴我們不要去。我真的很大壓力和心碎，我該怎樣做？

帖文迅速引起網民批評，紛紛指責她自私：「她覺得其餘家人沒確診（暫時未確診），就等於安全嗎？而且，假如家人沒確診，那4歲的孩子是怎樣染疫的？」亦有負責追踪接觸者的工作人員表示，很多人在知道是密切接觸者的當日去做檢測，通常是接觸後的數日內，所以會呈陰性，然後繼續日常生活。後來開始病發，呈陽性。所有事再循環發生。

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責任編輯：羅嘉欣

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