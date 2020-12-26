【肺纖維化】余慕蓮病情轉好往九龍醫院治療　魚毛姐拔尿喉藥物改用口服

▲ 余慕蓮情況轉好。

余慕蓮（魚毛姐）於今年11月中因肺纖維化惡化被送進伊利沙伯醫院ICU治療，一度傳出她患上罕見血癌的消息。

▲ 余慕蓮現時病情好轉。（Facebook圖片）

魚毛姐病情轉好

幸之後余慕蓮的朋友透露她的情况已穩定，但就仍未能進食，要在鼻孔輸入營養液，及因她的喉嚨部位開了造口插喉助呼吸和治療肺部，因此暫未能説話。

她的好友鄧達智在昨日再傳出其最新狀況，他表示醫生指魚毛姐已可不再用尿喉，藥物也改為用口服，不過因仍需以造口抽痰，所以目前仍不能說話。

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▲ 余慕蓮的好友鄧達智一直在跟進病況。（Facebook圖片）

不過由於她的病情好轉，故將轉往環境較好的九龍醫院繼續治療。

病情漸見穩定，魚毛姐的精神亦良好，並在醫護幫助下透過網上視像與朋友見面解悶。

與母親關係疏離

早前有消息指，余慕蓮在美國洛杉磯生活的母親鄧美美，於12月7日離世，享年99歲。但因其朋友怕影響魚毛姐的病情，所以一直未有告知消息，免影響她的康復進度。

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余慕蓮的媽媽鄧美美原名鄧少賢，是粵語片女演員，曾參演過百多套電影。

她在16歲時誕下余慕蓮，不過魚毛姐曾在訪問坦言，母親重男輕女，所以余慕蓮在11歲才有書讀、17歲便出來社會工作。

▲ 余慕蓮未知媽媽離世的消息。（Facebook圖片）

由於鄧美美後來再嫁另組家庭，故此母女關係疏離。不過余慕蓮因從小隨母親出入片場，由此對演戲產生興趣入行當演員。