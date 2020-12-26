【救救動物】狗狗疑被無情主人長放露台兩個月　日曬雨淋抵受寒風孤獨過聖誕

▲ 狗狗疑被無情主人長放露台2個月。

昨日聖誕節，但有家養狗狗卻被主人放在露台，孤獨寒冷地度過。有市民發現日出康城最新一期Malibu一高層單位將狗狗全日放在露台，不准入屋，據知該情況已持續了兩個月，甚至連下雨天都要狗狗在露台。該熱心居民向管理處投訴不果，昨日報了愛護動物協會要求跟進。愛協表示，已留下告示勸喻，狗主其後將狗隻帶回屋內。

熱心居民昨向本報提供下午3時許及傍晚5時半的相片，均顯示狗狗瑟縮在露台，露台的門不但關閉，還有雜物阻隔著門。該居民對本報指，主人是一對年約30至40歲的夫婦，還有一初生嬰兒。

他說：「已經兩個月是這樣，隻狗好像愈來愈瘦和好辛苦，現在日出康城大約只得14至16度，愈夜愈凍，我找了管理處都沒用。」他又表示，今日已經聯絡愛協熱線。他又表示，今日晚上，狗隻已被帶回室內。

愛協表示，今日較早時間接獲市民通知，於日出康城一住戶露台發現一狗隻被長期置於室外露台。愛協督察到場後未能聯絡狗主，於是在留下告示後離開。期後收到狗主來電，經督察勸喻後，狗主已立即將狗隻帶回屋內。愛協督察將於明早再回到上址檢查狗隻健康情況及家居環境。

狗狗是社交動物，將狗狗長放露台不但令狗狗日曬雨淋，還可能造成心理創傷，涉嫌違反《防止殘酷對待動物條例》。

文章獲《香港動物報》授權轉載。

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責任編輯：熊詠思