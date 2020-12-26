【屯赤隧道】屯門至赤鱲角北面連接路12月27日通車　林鄭月娥主持通車儀式

▲ 通車儀式大合照。（政府新聞處圖片）

屯門至赤鱲角北面連接路明日（27日）上午8時正式通車，行政長官林鄭月娥今日（26日）早上主持通車儀式，同行包括運輸及房屋局局長陳帆、運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶﹑運輸署署長羅淑佩及路政署署長陳派明。

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林鄭月娥聯同一眾同行官員在通車儀式中，乘坐車頭寫有「屯門 - 赤鱲角」的開篷巴士，當巴士駛出屯門至赤鱲角隧道（屯赤隧道）時，眾人向鏡頭揮手，之後下車拍攝大合照。陳派明亦向林鄭月娥介紹新路段及隧道的建造特色等。

林鄭月娥說：

北面連接路的開通更為「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」提供了契機，特區政府正聯同廣東省政府全力推進計劃，讓合資格的香港私家車無須配額，可以經港珠澳大橋往來香港與進出廣東省，便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。

她續稱：

大嶼山作為香港連繫全球各地和大灣區內地城市的航空和陸運「雙門戶」，亦將於北面連接路開通後，擁有更完善和可靠的交通配套，鞏固香港作為國際及區域樞紐的地位。

屯門至赤鱲角北面連接路工程全長約9公路，其中包括5公里的屯赤隧道，行畢整條隧道約需10分鐘，較原先路程的30分鐘快20分鐘。

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屯赤隧道通車後，由屯門南來往香港國際機場僅需10分鐘，部分行車路線、龍運專營巴士路線等交通及公共運輸安排會有所調整，青嶼幹線明日（27日）零時零分起亦會1豁免收費。有關報導詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩