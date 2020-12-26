【逆齡靚媽】60歲凍齡美魔女與女兒似姊妹 靠5招飲食習慣體重長期110磅

▲ 60歲凍齡美魔女與女兒似姊妹，靠5招飲食習慣體重長期110磅。

年齡是女人秘密？對美魔女來說，年紀可能只是一組數字。內地有網民近日分享自己與媽媽的合照，隨即引起網上熱議。原因是網民媽媽凍齡的顏值，與女兒站在一起完全分不出誰是媽媽，看起來似姊妹，而女兒亦大方公開60歲媽媽的保養秘訣。

內地一名網名叫「周rich」的網民，日前在小紅書公開與媽媽的合照，意外掀起話題。甚至連網民也自嘆不如，並一併公開媽媽的保養秘訣：

為什麼我媽都60歲了，走在路上還總被帥哥搭訕？每次一發合照，大家都在喊讓我媽出道，決定今天全盤托出我60歲媽媽的保養秘笈！

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網民首先公開媽媽的5大日常飲食習慣：

晚上7點後不吃任何東西，每晚睡前會喝一杯紅酒。

只飲暖水，永遠不飲冰水。

飲食少油少鹽為主，不吃油膩飯菜。

多吃堅果（核桃、杏仁、腰果等）及水果（提子、梨、橙）。

補充營養品到了25歲之後要堅持服用，常吃有膠原蛋白粉、黑糖、蜂蜜、燕窩、維生素B6、蔓越莓。

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網民又指，60歲的媽媽身高約165cm，從未試過刻意減肥，而體重長年維持在50公斤（約110磅）。網民稱，媽媽不建議激烈減肥，尤其35歲後要保持身材適中，才不會顯老。以下是媽媽的6大良好生活習慣：

可以走路絕對不會坐車，喜歡散步來促進新陳代謝。

吃完東西後堅持站立半小時。

每天堅持敷面膜。

用和自己體溫一致的水來洗臉。

每天飲不少於2公升的暖水。

11點前睡覺，8點起床。

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▲ 媽媽自有一套保養心得。（圖片來源：小紅書）

▲ 補充營養品少不了。（圖片來源：小紅書）

▲ 每晚睡前會喝一杯紅酒。（圖片來源：小紅書）

▲ （圖片來源：小紅書）

▲ （圖片來源：小紅書）

▲ （圖片來源：小紅書）

▲ （圖片來源：小紅書）

除了日常生活飲食習慣外，網民指媽媽平常多維持好心情，即使誕下女兒也一直維持工作，堅持有自己生活，都是她的保養之道。最後，媽媽能維持凍齡外貌，其實也少不了醫學美容的助力。媽媽隔兩年會做一次線雕，以去除法令紋和木偶紋；水光針就會約半年打一次，保養皮膚。

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責任編輯：羅嘉欣