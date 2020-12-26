【恐怖意外】20歲少女散步慘遭10隻流浪狗撕咬 全身多處被咬面目全非眼球外露

▲ 20歲少女散步慘遭10隻流浪狗撕咬，全身多處被咬面目全非眼球外露。

俄羅斯近日發生一宗流浪狗咬傷女子事件。一名20歲少女在散步途中，突然被10隻流浪狗攻擊，她全身多處被撕咬至重傷，整張臉嚴重毀容面目全非，就連眼球亦外露。警方接報後到場後，已將傷人流浪狗全數擊斃。受傷女子目前仍未脫險。

綜合外媒報道，事發於周三（23日），任職美甲師的20歲少女塔吉安娜（Tatyana Loskutnikova）外出散步。期間突然遭10隻流浪狗襲擊，流浪狗在攝氏零下22度不斷撕咬她。事發後，塔吉安娜的衣服被狗隻撕破，地上亦遺下大量血迹。



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據目擊者憶述，當時聽到尖叫聲及狗吠聲後，隨即趕到現場，並目睹約10隻狗在場吠叫，另有人躺在地上。他揮棍企圖嚇退流浪狗，其他居民聞訊趕至幫忙，當地警方亦接報趕至，10流浪狗之後全部被擊斃。

少女隨即被送院搶救，全身多處傷口露出肌腱及骨頭，並指她眼球外露，面目全非。據院方表示，少女目前仍未脫險。

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責任編輯：羅嘉欣