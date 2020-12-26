【新冠肺炎】新增59宗確診個案　6宗輸入個案包括3宗來自英國　26宗屬源頭不明

▲ 本港新增59宗確診個案，其中6宗是輸入個案。

本地第四波疫情未止，衞生防護中心公布本港今日（26日）【新冠肺炎】新增59宗確診個案，６宗輸入個案包括３宗來自英國，本地個案中有26宗屬源頭不明，患者由7歲至91歲，其中8宗由社區檢測中心驗出。累計個案８,541宗，初步確診個案有約50宗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。

歐家榮指出，6宗輸入個案中有3宗英國返港，包括一名學生。源頭不明個案中包括高超道33號鯉魚門邨鯉生樓，6宗個案涉及4個單位是不同坐向，其中一個單位是涉及一家三口，屬歌舞群組，其他3個單位源頭不明，在12月22日已向住戶派樽，12月24日收回樣本檢測，由於已有4個單位染疫，今日會向住戶強制住戶在12月27至31日期間接受病毒檢測，如果在12月22日至26日曾接受檢測，可以獲豁免。詳情即看：【下一頁】

另外，27宗本地個案與早前的個案有案，包括３宗個案與聯合醫院個案有關，港大昨日通知衞生防護中心，發現一宗英國輸入香港的個案，與變種病毒有關，患者12月11日乘坐VS206到港，(個案#8322)，一直在酒店接受檢疫隔離，12月20日出現發燒入院，沒有任何密切接觸者，現時情況穩定。歐家榮表示，南非變種病毒株在香港暫未發現，但可能是新發現病毒株，衞生防護中心化驗所會聯同香港大學做基因排序，未有發現，但不排除未來輸入個案會出現。

醫管局公布，聯合醫院懷安科病房爆疫，至今有15名醫護及病人染疫。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻報告時表示，繼早前有3名病人確診，以及8名病人初步確診，累計11名病人確診，另有4名職員初步確診，年齡為20至92歲。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告，亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。另外政府正籌備預約接種系統及電子針卡 料陪同長者的家人可同時接種，詳情即看：【下一頁】

不斷更新新冠疫苗種類、接種及比較 科興+復星/BioNTech+阿斯利康，即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋