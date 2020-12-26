【醫院群組】 聯合醫院懷安科病房小型爆發　新增4名職員初步陽性11名病人染疫

▲ 聯合醫院懷安科病房爆疫。

本港今日（26日）新增59宗確診個案，本地病例佔53宗，當中26宗屬源頭不明。醫管局公布，聯合醫院懷安科病房爆疫，至今有15名醫護及病人染疫，另外明愛醫院男護士初步確診感染源頭未明，而廣華醫院孕婦凌晨發燒穿水入院及後確診。詳情即看：【下一頁】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻報告時表示，繼早前有3名病人確診，再發現多7人初步確診，年齡為20至92歲。

劉家獻指，一名83歲女病人12月18日入住懷安科病房，當日入院篩查為陰性，12月19日轉往骨科，12月20日出院，她於12月24日在社區檢測中驗出確診，醫院將病人鄰近病床的7名病人介定為被列為密切接觸者，其中2人已出院，已交予中心跟進。

劉家獻說，因應事件，聯合醫院已安排曾照顧確診病人及到過病房的醫護做檢測，至今有4名職員初步確診，目前情況穩定，其餘同事暫時檢測為陰性，當局會安排曾與該4名職員有密切接觸的人士送往檢疫中心。

他又指出，明愛醫院及聯合醫院的確診醫護均有穿好防護裝備，當局日前已因應懷安科情況，收緊恩恤探訪，包括要問清楚有無病徵及接觸史，入病房不能除口罩、要限制時間及活動。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提及，聯合醫院懷安科的探訪者大約有18名，當中5名為密切接觸者，13人要做測試，其中12名結果為陰性。

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生。（梁偉榮攝）

此外，醫管局指，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得70宗呈報個案，而今日再多77名病人出院，至今共有7,394名病人康復出院。

另外，現時有921人在23間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中55人情況危殆、65人嚴重、801人穩定；現時正使用1241張負壓病床及681間負壓病房，使用率分別為67%及76%。

袁國勇指聯合醫院84歲病人為超級傳播者，病毒載量高疑經空氣傳染至他人。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩