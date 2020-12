【娛圈新女團】 賴慰玲+蔡思貝等組姊妹團SÏXTERS　陳嘉寶+何雁詩感慨：行過高山低谷【多圖】

▲ 娛樂圈再有新姊妹團誕生。

TVB深宵時段重播劇集《女人俱樂部》,有份演《女人俱樂部》賴慰玲、陳瀅、陳嘉寶及吳嘉熙戲內戲外都是好朋友,再加上蔡思貝、何雁詩,6位好姊妹成閨密。

蔡思貝、賴慰玲、陳瀅、陳嘉寶、何雁詩及吳嘉熙在昨日(12月26日)聖誕節,就正式為姊妹團命名「SÏXTERS」,與Sisters發音相近,象徵6位好姊妹。

▲ 蔡思貝、賴慰玲、陳瀅、陳嘉寶、何雁詩及吳嘉熙組成「SÏXTERS」。(Instagram圖片)

娛樂圈廣為人知的姊妹團有「九龍女」、「六魔女」、「胡說八道會」、「Amazing Esther」、「少婦聯盟」,及由傳媒命名的「2 Line黨」等,位位都姊妹情深。

其實蔡思貝、賴慰玲、陳瀅、陳嘉寶、何雁詩及吳嘉熙眾人老友鬼鬼已是多年的事,之前更齊出動為何雁詩婚禮任姊妹團,不過就一直未有為組合命名。

▲ 「SÏXTERS」部分成員結緣於拍攝《女人俱樂部》。(Instagram圖片)

好姊妹陪伴走過高山低谷

昨日,6人就同時在IG上載一輯姊妹靚相,有充滿聖誕氣氛的打扮配甜美笑容,正式宣布「SÏXTERS」誕生。

賴慰玲感慨寫道:「不斷睇相,不斷回望過去每一個畫面,心靈上、肉體上,赤裸裸,真係唔容易。」

何雁詩就謂:「They say it’s hard to meet true friends in the entertainment industry and I guess we’ve proved it wrong.」(有人說娛樂圈難結交真心朋友,但我想我們證實了這句說話是錯的。)

陳嘉寶有感而發

陳嘉寶就發表最長一段感言:「好多人話喺呢一行識到真心朋友唔容易,就算識到最難其實係維繫。感恩我哋其實分別都識咗好多年,依然都可以維繫到呢一份感情。」

她又指大家一直無私為對方奉獻我:「雖然天父爸爸造我哋真係好唔一樣,不論性格特質同人生經歷好唔同,但慶幸我哋依然都可以一齊陪對方行過高山低谷...大家係好想大家好,好想大家一齊幸福,甚至乎完全唔理自己利益,只係一心想幫對方行得更好更遠....我愛你、陪你、撐你,唔係因為你做咗啲咩,而係因為你就係你。」

賴慰玲演技出眾 「蔣家大小姐」成今年女配大熱

「SÏXTERS」中,賴慰玲、陳嘉寶及何雁詩已是人妻派,當中最早做人媽咪的賴慰玲也Keep得非常好,在一眾好姊妹中依然少女味濃,毫不輸蝕。

賴慰玲出身於演藝學院,2014年經老師羅冠蘭推薦面試劇集《女人俱樂部》,當時更教同劇的李麗珍演戲,其後參演《梟雄》時獲黃秋生點名力讚聰明,演技拍得住鄭裕玲,因而稱她為「細玲」,意思即是「小鄭裕玲」。

【反黑路人甲】賴慰玲未為演技受讚而驕傲 Winki從雙親慈愛當中感受育兒之道

▲ 賴慰玲是Group中首位媽媽。(Instagram圖片)

對於獲演藝學院大師兄影帝秋生封此美譽,賴慰玲曾接受TOPick訪問時表示感榮幸卻未有飄飄然:「覺得不需要將件事放大,將來的路也是看自己吧。」

儘管被說演技超班,卻未為她添壓力:「無論有否獲讚美,我只管盡力去演好下個角色,太在意人家的褒貶是演不到好戲。」

賴慰玲早前於劇集《反黑路人甲》中演蔣家大小姐,演技大獲好評,更有份提名今年的「最佳女配角」獎項,是觀眾心中的大熱之選。

