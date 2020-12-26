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【金剛芭比】拍《Sweet Home》狂操肌6個月體脂僅8%　38歲韓星李詩英戲外身份超驚人

保健美顏 17:36 2020/12/26

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38歲韓星李詩英為拍Netflix劇集《Sweet Home》，狂操肌6個月，體脂僅8%。

改編自韓國同名人氣網絡漫畫的Netflix新劇《Sweet Home》大受歡迎，其中飾演特種部隊兼消防員的女主角李詩英，劇中一幕僅穿運動內衣與怪物搏鬥，展現完美背肌，令人震驚。原來，李詩英為了拍戲花半年時間操肌肉，體脂率只有8%，非常敬業。而且，李詩英戲外更曾是職業拳擊手，難怪超打得。

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38歲的李詩英日前受訪時表示，自己在拍攝前6個月就開始準備，雖然經常拍動作戲，但其中一幕有只穿運動內衣的場面，幾乎沒穿什麼衣服覆蓋身體，以這樣裸露肌膚的狀態拍攝是第一次。而且因為不知道劇中怪物會從哪一邊出來，不知道會拍攝到什麼部位，故乾脆訓練全身肌肉。

為了讓肌肉線條更明顯，她表示教練說體脂必須由原本的14.5%減到8至9%。而為了增加肌肉量，其實食了很多，所以沒有因為不能吃而痛苦，反而食太多覺得很辛苦。

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至於正式拍攝前2星期，她更開始禁食，禁止攝取碳水化合物，甚至連飲水要嚴密管理，非常辛苦。結果一幕「聖誕樹」背肌，令網民印象深刻。導演李應福都表示：「實在是無人能代替的身材。」

那不是特效，但透過這次拍攝，我才知道我的肌肉可以訓練成這樣，其實我自己看起來覺得不是很美，問了教練才說這是人體本來就有的肌肉，並不是特效。

其實，李詩英除了是一名女演員外，以前曾是職業拳擊手。李詩英多年前因拍戲而愛上拳擊運動，2010年開始選手生涯，多次參加業餘拳擊比賽奪冠，更一度爭取代表韓國參加2016年巴西奧運會，可惜最後因肩關節脫臼決定退役。

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責任編輯：羅嘉欣

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