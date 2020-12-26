【聖誕奇蹟】美國軍醫越戰中與戀人失散 50年後聖誕節奇蹟尋回最愛

▲ 美國軍醫越戰中與戀人失散，50年後聖誕節奇蹟尋回最愛。

聖誕奇蹟！一對失散半世紀的戀人可能快將重逢，美國一名79歲前美國軍醫在51年前越戰中與戀人失散，而近日透過網絡成功尋人，正嘗試聯絡中。

據《鏡報》報道，美國加洲79歲老翁William Bruce在1969年越戰中擔任軍醫。William在一次去清邁的短途旅行中，邂逅了一名叫Mai的女子，迅速墮入愛河。

好景不常，William在兩周後被調派至老撾，自此他就和Mai失去聯絡。William的尋人故事在網上流傳後，引起眾多網民關注。而一名泰國女子指出，故事中的女主人翁應該就是她的姑姑。

該名女子指，自己曾在祖母家中見到William提供的尋人相片。而姑姑亦向她證實Mai是自己的英文名，本名是Pacharee Tim Kaewsorn。William嘗試聯絡對方，並得知Pacharee現正住在佛羅里達州。

William認為，僅靠舊相片和一個錯誤人名，居然能在茫茫人海中找到了昔日戀人，實在難以置信：

你所擁有的只是一張沒有名字的舊照片，而事情距今已發生了50年。要在這個擁有80億人口的星球上找到這個人，她可能在不知名的任何地方，甚至早已離世。

而William又在電郵中提及：

這的確是聖誕奇蹟，願望成真。

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責任編輯：羅嘉欣