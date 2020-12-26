【醫院個案】明愛醫院男護士初步確診源頭未明　廣華醫院孕婦凌晨發燒穿水入院及後確診

▲ 廣華醫院一名孕婦分娩後初步確診。

本地第四波疫情未止，衞生防護中心公布本港今日（26日）【新冠肺炎】新增59宗確診個案，６宗輸入個案包括３宗來自英國，本地個案中有26宗屬源頭不明，患者由7歲至91歲，其中8宗由社區檢測中心驗出。累計個案８,541宗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午公布最新疫情。詳情即看：【下一頁】

本港新增約50宗初步確診個案，其中兩名患者分別來自明愛醫院及廣華醫院，醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出明愛醫院隔離病房一名男護士昨日因發燒到該院急症室求醫及檢測，結果初步陽性，正在明愛醫院接受治療，最後上班是12月23日，日常會護理新冠病毒患者，護士在工作時有合適的防護裝備，曾有2名職員沒有戴口罩下交談，其中一人檢測陰性，另一名檢測進行中，情況穩定，而他的太太是明愛醫院骨科護士，其檢測也在進行中，他曾與家人及朋友用膳，未知感染源頭。

▲ （湯炳強攝）

另外廣華醫院產科一名孕婦初步確診，她今日（26日）凌晨羊膜破裂入院分娩，入院時發燒安排入住產科單人病房，之後入產房分娩，女嬰順產出世，而女嬰也入住兒科單人病房，醫院正進行接觸追蹤調查，暫時未知多少名職員列為密切接觸者。

劉家獻進一步解釋指孕婦入院後量度有燒，因為孕婦分娩時體溫有機會高，立即取深喉唾液測試，由於等候檢測結果期間，孕婦已穿羊水要在產房分娩，故此需要先生產，之後發現孕婦陽性，安排孕婦入住隔離病房，而女嬰接受檢測是陰性，也要入住隔離病房，現正跟進醫護人員的情況，有沒有進行高風險程序等。

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記者：伍瑋瑋