【新冠肺炎】袁國勇指聯合醫院84歲病人為超級傳播者　病毒載量高疑經空氣傳染至他人

▲ 袁國勇指聯合醫院一名84歲病人為超級傳播者，其病毒載量高，疑經空氣傳染至他人。

聯合醫院懷安科有病房爆疫，至今有15名醫護及病人染疫。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，視察及了解醫院病房及病人的情況後，相信當中一位居於九龍東的84歲女病人為超級傳播者，入院時病毒檢測結果為陰性，但其後很大機會透過空氣將病毒傳染至其他人；而由於九龍東有多幢疫廈，亦令病毒傳播至聯合醫院。

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袁國勇指，該名女病人本身患有糖尿病酮症酸中毒，出現神智不清，進入醫院深切治療部，初期新冠肺炎檢測呈陰性，但右邊肺部的下方已經出現少許病變，由於神智不清的患者，口水都有機會流入右邊肺，引起輕微肺炎，因此當時未察覺到是新型冠狀病毒感染。

袁國勇說，直至有其他病人確診，經追蹤始知該名女病人都是染疫者，其CT值為14至18之間，即病毒載量高，病人亦曾調過病區，故很大機會經空氣將病毒傳染至另外14名醫護及病人。

袁國勇亦解釋，九龍東有不少大廈出現多宗個案，包括九龍灣麗晶花園，以至油塘及藍田等，一旦有市民在社區感染，就會入住聯合醫院，令院內爆發機會大增。

袁國勇建議，如果病人初檢為陰性，住院當中肺部臨床情況無好轉，需要做第二或第三次檢測；病人入院後不要調病區，但相信執行時有難度；醫護如要為病人進行清洗口部等的高風險動作，要戴護目鏡，防止飛沫入眼，及增加病房空氣流量，減少傳播。

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記者：陳曉瑩