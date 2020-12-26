【健康專訪】高血壓患者服藥後血壓不降或患其他疾病　心臟科專科醫生指「面紅」或響起高血壓警號

▲ 養和醫院心臟科名譽顧問醫生陳良貴提醒市民面紅紅未必代表身體好。

天氣轉寒易誘發心血管疾病，其中不可以忽視高血壓的風險，若不及時接受治療或可誘發心臟病發。養和醫院心臟科名譽顧問醫生陳良貴接受TOPick訪問指，高血壓的患者不乏年輕人，其中一名28歲港男平日「無病無痛」，惟突然頭暈求醫，被揭患有高血壓。陳良貴指出大部分高血壓是後天引致，亦是其中一種導患致冠心病的重要原因，而有部分高血壓患者在服藥後仍控制不了血壓水平，或與其他疾病有關。

高血壓即是量度血壓時上壓是高於140或以上，下壓是高於90或以上，陳良貴指出如果血壓高達190，或會令人感到不適，出現頭痛、眼花、手腳麻痹、胸口不適、作嘔、面紅等情況。他解釋大部分高血壓是後天引致，比如是經常進食高鹽分食物、長期缺乏運動、體重過重等，另有部分人是家族性遺傳，患者中亦有部分人是20至30多歲的年輕人士。

高血壓患者一般需要服用藥物控制血壓水平，陳良貴指出生活上習慣的改變及藥物配合都是有效可以降低血壓，如果發現血壓愈來愈低甚至乎有空間可以減藥。高血壓病人需要定期複診不可自己加減藥物，一旦血壓水平一直高企不下，就要考慮是否有以下問題：

比如是服用藥物一段時間後，即是已經加藥或已服用四至五種藥物血壓仍然高企，可能會考慮是否有睡眠窒息症，而影響到有高血壓。

要預防高血壓除了要注意日常飲食外，也要留意自己的徵狀，陳良貴指出有些人以為自己經常面色紅潤代表身體好，醫學的角度則不一定。

面紅一般人認為身體好血氣旺盛，但是某程度上未必是正確的，如果從心臟方面角度，如果長時間面紅未必那麼理想，比如是長時間高血壓，有些人會容易面紅，所以這可能是一個警號。



他又表示不論體重肥瘦與否都有機會患上高血壓，市民要有日常量度血壓的習慣，有關詳情內容，要密切留意下星期一（28日）晚上十時播出的《TOPick診症室》

28歲男頭暈手腳麻痹求醫後揭患高血壓，心臟科專科醫生解構患病成因及風險，即看片：

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

記者：郭詩詩