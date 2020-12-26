【健康專訪】高血壓患者服藥後血壓不降或患其他疾病 心臟科專科醫生指「面紅」或響起高血壓警號
天氣轉寒易誘發心血管疾病，其中不可以忽視高血壓的風險，若不及時接受治療或可誘發心臟病發。養和醫院心臟科名譽顧問醫生陳良貴接受TOPick訪問指，高血壓的患者不乏年輕人，其中一名28歲港男平日「無病無痛」，惟突然頭暈求醫，被揭患有高血壓。陳良貴指出大部分高血壓是後天引致，亦是其中一種導患致冠心病的重要原因，而有部分高血壓患者在服藥後仍控制不了血壓水平，或與其他疾病有關。
高血壓即是量度血壓時上壓是高於140或以上，下壓是高於90或以上，陳良貴指出如果血壓高達190，或會令人感到不適，出現頭痛、眼花、手腳麻痹、胸口不適、作嘔、面紅等情況。他解釋大部分高血壓是後天引致，比如是經常進食高鹽分食物、長期缺乏運動、體重過重等，另有部分人是家族性遺傳，患者中亦有部分人是20至30多歲的年輕人士。
高血壓患者一般需要服用藥物控制血壓水平，陳良貴指出生活上習慣的改變及藥物配合都是有效可以降低血壓，如果發現血壓愈來愈低甚至乎有空間可以減藥。高血壓病人需要定期複診不可自己加減藥物，一旦血壓水平一直高企不下，就要考慮是否有以下問題：
比如是服用藥物一段時間後，即是已經加藥或已服用四至五種藥物血壓仍然高企，可能會考慮是否有睡眠窒息症，而影響到有高血壓。
要預防高血壓除了要注意日常飲食外，也要留意自己的徵狀，陳良貴指出有些人以為自己經常面色紅潤代表身體好，醫學的角度則不一定。
面紅一般人認為身體好血氣旺盛，但是某程度上未必是正確的，如果從心臟方面角度，如果長時間面紅未必那麼理想，比如是長時間高血壓，有些人會容易面紅，所以這可能是一個警號。
他又表示不論體重肥瘦與否都有機會患上高血壓，市民要有日常量度血壓的習慣，有關詳情內容，要密切留意下星期一（28日）晚上十時播出的《TOPick診症室》
28歲男頭暈手腳麻痹求醫後揭患高血壓，心臟科專科醫生解構患病成因及風險，即看片：
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記者：郭詩詩