▲ 中央廣播電視總台亞太總站揭牌成立。（央視圖片）

內地官方媒體報道，中央廣播電視總台亞太總站及下轄香港記者站和澳門記者站今日（26日）在香港、澳門以「雲鏈接」方式正式揭牌成立。

全國政協副主席何厚鏵、澳門特別行政區行政長官賀一誠、中宣部副部長、央視總台台長兼總編輯慎海雄等官員出席揭牌儀式。

全國政協副主席董建華、梁振英，香港特別行政區行政長官林鄭月娥，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任駱惠寧，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長鄭雁雄，外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員謝鋒，全國人大常委會委員譚耀宗和全國政協常委唐英年等，在香港以視頻方式對亞太總站揭牌表示祝賀。

慎海雄在致辭中表示，當今世界正在經歷深刻變革，亞太地區在國際地緣政治和世界經濟發展中的地位和角色越來越重要，總台將依托亞太總站，做中國和亞太鄰居的橋梁、亞太地區和世界的橋梁，充分发揮香港、澳門東西方文明交融交匯的獨特優勢，講好地區國家堅持文明交流互鑒的故事，堅持多邊主義和自由貿易的故事，追求共同繁榮发展的故事，為增進「一帶一路」沿線國家人民理解和友誼，推動構建亞太命運共同體和人類命運共同體，作出媒體人應有的貢獻。

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記者：陳曉瑩